Tramwaj przez ulicę 26 Kwietnia obsłuży dwa ważne osiedla [ZDJĘCIA,WIZUALIZACJE]

Zgodnie z koncepcją, nowa linia ma liczyć około 2,2 kilometra długości, na których przewidziano 6 przystanków. Do jej obsługi potrzebne byłoby od 8 do 10 składów dwukierunkowych. Szacunkowo koszt budowy mógłby wynieść około 140 mln złotych.

Autorzy zarekomendowali rozwiązanie zakładające poprowadzenie dwutorowego torowiska od skrzyżowania ul Krzywoustego i Bohaterów Warszawy, ulicą 26 Kwietnia, do skrzyżowania z ulicą Santocką, dalej wzdłuż ulicy Santockiej do skrzyżowania z ulicą Witkiewicza, a następnie ul. Witkiewicza do skrzyżowania z ul. Derdowskiego.