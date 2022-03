Tramwaj po kolizji wrócił do Szczecina. Tramwaje Szczecińskie podały koszt naprawy [ZDJĘCIA]

- Uszkodzeniu uległa część czołowa pierwszego członu tramwaju. Absorbery, szyby – czołowa i boczne, elementy poszycia, kabina motorniczego wraz pulpitem i urządzeniami elektronicznymi - mówi Hanna Pieczyńska, Tramwaje Szczecińskie.

W ubiegły weekend tramwaj został przetransportowany z hali naprawczej w Grudziądzu do zajezdni Pogodno, gdzie trwają jeszcze przeprowadzane przez wykonawcę końcowe prace naprawcze i uruchomieniowe. Wprowadzenie do eksploatacji liniowej będzie możliwe po uzyskaniu pozytywnych badań technicznych i odbiorze końcowym pojazdu.

Przy okazji przymusowego postoju w zajezdni w tramwaju zamontowane zostaną dodatkowe siedzenia. Będzie to pierwszy z 22 tramwajów tego typu, w którym pojawi się 9 dodatkowych foteli dla pasażerów. Ta z pozoru mało istotna zmiana w pojeździe powoduje, że potrzebne są dodatkowe testy i rozszerzone badania techniczne. Dlatego planowany termin włączenia go do ruchu liniowego to ostatni tydzień kwietnia.