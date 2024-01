To świadczenie wzrośnie o 2700 złotych! Skorzystają miliony Polaków. Projektem zajmuje się Sejm 27.01.2024 MS

Do Sejmu trafił obywatelski projekt, który o ponad 2700 zł zwiększa jeden z dodatków, z którego korzystają miliony Polaków. Projekt zakłada podwyższenie świadczenia do poziomu nawet 4300 zł – ma to związek z powiązaniem go z minimalnym wynagrodzeniem.