To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 8.01.2024

Kiedy można rozliczyć się z Urzędem Skarbowym?

Aby rozliczyć się z fiskusem, mamy czas do 2.05.2023. Nie należy zwlekać z rozliczeniem PIT do samego końca terminu. Najlepiej zrobić to jak najszybciej aby uniknąć konsekwencji karno-skarbowych.

Zwrot podatku 2022- kiedy?

Proces zwrotu podatku rozpocznie się dopiero po złożeniu rozliczeń rocznych za ubiegły 2022 rok

PIT Internet: zwrot podatku do 45 dni

PIT papierowy: zwrot podatku do 3 miesięcy

Dopłata do podatku kiedy?

Podatnik będzie zobowiązany do dopłaty podatku wtedy, kiedy został on wpłacony fiskusowi w składkach o zbyt niskiej wysokości.

Zwrot podatku - gdzie sprawdzić?

W oczekiwaniu na zwrot podatku, możemy sprawdzić jego status logując się do e-Urzędu Skarbowego. Jest to szybsza metoda, aniżeli osobista wizyta w placówce.

Sprawdź w naszej galerii, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku!