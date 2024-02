To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Jednoznaczne stanowisko minister Kotuli 20.02.2024

Nowy wiek emerytalny w Polsce od 2024 roku?

Aktualny wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Najnowsze statystyki wskazują, iż ludzie coraz chętniej korzystają z możliwości kontynuowania pracy po 60 i 65 roku życia, a największą zachętą do takiego działania jest wysokość emerytury, która wzrasta wraz z ilością przepracowanych lat.

Zmiana wieku emerytalnego w Polsce to w ostatnim czasie coraz głośniejszy temat. Rząd sprawi, że będziemy musieli pracować dłużej? W naszej galerii znajdziesz szczegóły dotyczące nowego wieku emerytalnego w Polsce

Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie…

Waloryzacja emerytur. Prognoza na 2024 rok

Waloryzacja emerytur i rent przeprowadzana jest co roku. Wzrost świadczeń ma na celu zrekompensowanie seniorom wzrostu cen i kosztów życia. W 2023 wskaźnik waloryzacji ostatecznie wyniósł aż 14,8 proc., co skutkowało podwyżką świadczeń dla seniorów aż o 250 zł. Wyższe kwoty zaczęły obowiązywać od 1 marca tego roku, w związku z czym minimalna emerytura oscyluje obecnie na kwotę 1588,44 zł brutto, czyli 1445,48 zł netto.

Wiek emerytalny. Jak jest w innych krajach Europy?

W odróżnieniu do Polski powszechny wiek emerytalny w Europie, a przynajmniej w większości jej krajów, jest jednakowy dla kobiet i mężczyzn. Ogólny pułap wieku, który uprawnia do emerytury, jest wysoki. Kształtuje się on na poziomie 65 lub 67 lat. Najwyższy wiek emerytalny w Europie obowiązuje w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii – 68 lat zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Z kolei najszybciej aktywność zawodową można zaprzestać w Mołdawii. Kobiety otrzymają tam emeryturę po ukończeniu 57. roku życia, a mężczyźni po osiągnięciu 62 lat.