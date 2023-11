To będzie zimny weekend w zachodniopomorskim, ale tym razem ma być cieplej nad morzem

Prognozy pogody mówią, że w sobotę nie powinno już padać i ma się przejaśnić. Ale, że w sobotę dotrze do nas powietrze ze wschodu, to temperatury nie będą za wysokie. W Szczecinie w sobotę ma być jedynie 5 stopni C. I uwaga, z samego rana mogą się pojawić w Szczecinie i region przymrozki.

Będzie pochmurnie i może padać. Ale nie powinny to być obfite opady deszczu. Raczej tak od czasu do czasu pokropi. Termometry w Szczecinie i nad morzem będą pokazywały 6 stopni ciepła.

Przez cały dzień w Szczecinie, ale też nad morzem pogoda będzie zmienna. Raz będzie padało, raz się przejaśni. Wieczorem nie wykluczam nawet większych opadów deszczu. Temperatura to od 5 do 7 stopni Celsjusza.

To znaczy, że idzie zima?

Niestety, będzie coraz chłodniej. W niedzielę nawet możemy się spodziewać opadów deszczu ze śniegiem. Temperatura w Szczecinie to od 2 do 4 stopni C, nad morzem ma być cieplej o jakieś dwa stopnie.

Dlaczego nad morzem będzie cieplej?

A to przez dość jeszcze ciepły Bałtyk, który nagrzewa powietrze. Woda tak szybko nie traci temperatury.

Co mówią prognozy pogody na temat aury w przyszłym tygodniu?

W poniedziałek ponownie trafi do nas polarno-morskie powietrze. A to oznacza, że ponownie będzie sporo deszczu i sporo zachmurzenia. Ale co dobre, temperatura wzrośnie. W Szczecinie w poniedziałek i przez cały tydzień możemy się spodziewać temperatury około 8 stopni C.

Zimę widać?

U nas nie, ale na Kaszubach dziś w nocy i w niedzielę może popadać śnieg.