Terminal gazowy w Świnoujściu: To była sto sześćdziesiąta dostawa LNG w historii

Statek z Nassau, to jednostka o długości 315 metrów. Do Świnoujścia przywiozła gaz z Kataru. Jednostka ma 14 lat. To jeden ze statków 31 klasy Q-Flex (pojemność 210-217 tys. m3) wchodzących w skład katarskiej floty. Wybudowany został w 2008 roku.

Ale statek pływa pod banderą Nassau, na Bahamach. Jak pozostałe partie arabskiego surowca został on załadowany, w katarskim centrum wysyłki LNG w Ras Laffan.

- Ta 160 dostawa do Terminalu LNG została odebrana w dniach 17-18 kwietnia br. - mówi Anna Starosta, specjalista ds. PR i Komunikacji Terminala LNG w Świnoujściu. - Dotarło do nas ponad 200 tys. m3 LNG (po zmianie stanu skupienia ze skroplonego na lotny ta ilość surowca powiększa się 600 razy).

W sumie do Świnoujścia dotarło (licząc od pierwszej dostawy) 29,7 mln m3 LNG (skroplonego gazu ziemnego). Statystyki odnośnie regazyfikacji to 16,4 mld m3 gazu (cysterny – 16,9 tysięcy pojazdów załadowanych LNG wyjechało z Terminalu).