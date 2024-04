Ten sprzęt kupisz od wojska za mniej niż 20 złotych! Bogata oferta sprzętu za niewielkie pieniądze od Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie

Z pewnością jest to olbrzymia gratka nie tylko dla miłośników militariów, ale dla wszystkich, którzy lubią m.in. wypoczywać na łonie natury, wybierać się na piesze wyprawy czy dla osób, którym podobne przedmioty przydadzą się w codziennym życiu.

Te przedmioty kupisz od wojska za mniej niż 20 złotych

Wybraliśmy dla Was przedmioty, które możecie kupić za mniej niż 20 złotych. Co można znaleźć za niewielkie pieniądze? Agencja Mienia Wojskowego w Szczecinie sprzedaje m.in. wojskowe torby, kurtki, koszulki, buty czy mniejsze przedmioty, jak szczotki do obuwia, rękawiczki czy manierki. Więcej szczegółów na stronie internetowej AMW.