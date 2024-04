Ten dodatek trafi na konta Polaków. Prosty sposób, aby otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 14.04.2024

Dodatek osłonowy to bezzwrotne świadczenie, wypłacane w gotówce. Danina ma zrekompensować Polakom odczuwalny wzrost cen energii, gazu i żywności, jednak trafi jedynie do osób, które spełnią określone warunki. Z pomocy mogą skorzystać jedynie te osoby, których dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 30 kwietnia br., a pieniądze mają trafić do uprawnionych nie później niż do końca czerwca. Podstawą do wyliczenia świadczenia w 2024 r. są dodatki osłonowe z 2022 r. Wynoszą one odpowiednio:

228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Ale to nie wszystko. Polacy mogą otrzymać również dodatek inflacyjny w wysokości nawet 4000 zł!