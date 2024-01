Telepsychiatria w leczeniu depresji. Podsumowanie programu pilotażowego

Jak pomóc pacjentom z małych miejscowości w dotarciu do specjalisty? Pracownicy szpitala MSWiA w Szczecinie wpadli na pomysł, by pacjentom psychiatrycznym organizować wideoterapie. Po sześciu miesiącach realizacji programu zdecydowali się na pierwsze konkluzje. Przedstawili je na czwartkowej konferencji "Wdrażanie i wykorzystanie wideokonsultacji w diagnostyce i leczeniu depresji model telemedyczny w dziedzinie psychiatrii". Potem przedstawiciele szpitala przy ul. Jagiellońskiej oraz biorący udział w programie psychologowie i psychiatrzy (a także zaproszeni na konferencję goście) zastanawiali się nad skutecznością teleporad w diagnostyce i leczeniu chorób związanych z psychiką.

Większość biorących udział w programie (58 proc.), to mężczyźni w wieku 40-49 r.ż. (19 proc. biorących udział w wideoterapii była w przedziale wiekowym od 30 do 39 r.ż., a 15 proc. między 50 a 59 r. ż.).

Wnioski? Aż 90 proc. badanych oceniła wartość udzielanych porad na bardzo dobry! Co ważne, podobną cenzurkę wystawili projektowi biorący w nim udział specjaliści. Wszyscy podkreślali, że możliwość skorzystania z wideokonsultacji znacznie skraca czas oczekiwania na wizytę u psychiatry lub psychologa - łatwiejszy jest więc dostęp do specjalistów z tej dziedziny. Poza tym chorzy, szczególnie ci, którzy mieszkają w małych miejscowościach, nie tracą czasu na dojazd i, co równie ważne, pieniędzy na bilety. Nie bez znaczenia jest również to, że konsultacja odbywa się w domu chorego, czyli w środowisku mu przyjaznym, w którym czuje się komfortowo.

Czy wszystko się udało? Oczywiście nie. Jak przyznają gospodarze konferencji, na początku pacjenci mieli kłopoty techniczne, choćby z zalogowaniem.

- Poza tym trzeba jeszcze dopracować standardy postępowania w przypadku, kiedy specjalista ma do czynienia z chorym będącym właśnie w stanie, który wymaga natychmiastowej pomocy - przyznaje dyrektorka szpitala. - Do doszlifowania są także elementy związane z cyberbezpieczeństwem.

Uczestnicy konferencji są jednak zgodni: choć wideokonferencja nie zastąpi tradycyjnej wizyty u lekarza, dalsze kontynuowanie wideoterapii jest konieczne.