Teatr Letni przygotowuje się na wielkie otwarcie podczas wakacji [ZDJĘCIA]

- Zbliża się finał przebudowy Teatru Letniego. Myślę, że będzie to naprawdę niesamowity obiekt - mówił Piotr Krzystek podczas czatu z mieszkańcami. - Wiele osób zapewne widziało próby oświetlenia tego obiektu. To dopiero początek możliwości oświetlenia dachu amfiteatru, więc mam nadzieję, że będzie to atrakcja i wizualna i muzyczna, bo bardzo wielu artystów, którzy już widzieli ten obiekt, chce z niego korzystać. Myślę, że od końcówki lata będzie się tam działo bardzo dużo.