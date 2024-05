Te osoby muszą zwrócić 13. emeryturę. ZUS wydał ważny komunikat odnośnie "trzynastki" 29.05.2024

Te osoby muszą zwrócić 13. emeryturę

500 plus dla seniora może stanowić znaczącą pomoc finansową wypłacaną co miesiąc. Od stycznia 2024 roku zmieniły się kryteria decydujące o jego przyznaniu. Komu przysługuje i jak otrzymać dodatek?…

500 plus dla małżeństw z długim stażem? Jakie są zasady przyznawania dodatku, którego projekt powstał z inicjatywy obywateli? Czy program "Małżeństwo+" zacznie już wkrótce obowiązywać? Odpowiadamy na…

ZUS wydał ważny komunikat w sprawie "trzynastki"

13. emerytura to dodatkowa świadczenie emerytalne wypłacane w Polsce. Świadczenie zostało wprowadzone w 2019 roku jako jeden ze sposobów wsparcia osób starszych. Jest to jednorazowa wypłata dodatkowej kwoty pieniędzy dla emerytów i rencistów. Do końca kwietnia "trzynastkę" otrzymało już 8,5 mln emerytów i rencistów.

Kwota 13. emerytury w 2024 roku wynosiła 1780,96 zł brutto, co przekłada się na 1620,65 zł netto. Zgodnie z wytycznymi, seniorzy mieli otrzymać to świadczenie w kwietniowych przelewach z ZUS.

Jednakże nie wszyscy beneficjenci mieli prawo do tego dodatkowego świadczenia. Grupą, która jest narażona na utratę trzynastej emerytury są seniorzy pobierający wcześniejsze świadczenia emerytalne i jednocześnie dorabiający.