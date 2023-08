Te meble z PRL wracają do łask. Można je sprzedać i zarobić fortunę. Zobacz czego szukają kolekcjonerzy (ZDJĘCIA) 03.08.2023

Meble z PRL warte nawet kilkanaście tysięcy złotych. Masz je w domu?

Stare meble po naszych rodzicach czy dziadkach zaczynają wracać do łask. Okazuje się, że można na nich zarobić bardzo duże pieniądze. Najwięcej warte są te, które są rzadkie a ich stan jest idealny - to zrozumiałe. Niektóre jednak, te zużyte i sfatygowane, nadgryzione zębem czasu, można skutecznie odrestaurować. Warto to zrobić nawet kosztem kilkuset złotych, gdyż wartość takiego mebla może pójść bardzo mocno w górę. Tych mebli z PRL kolekcjonerzy i antykwariusze szukają najczęściej: