Te długi przedawniają się od września 2023 roku! Ale TYLKO do września. Zobacz szczegóły! 17.10.2023

Czym jest przedawnienie długu?

Przedawnienie długu to sytuacja, w której upływa określony czas, po którym wierzyciel traci prawo do dochodzenia swojej należności przed sądem. Innymi słowy, jest to prawne ograniczenie czasowe, po którym dług przestaje być prawnie egzekwowalny. Czas przedawnienia może zależeć od rodzaju długu, np. od umowy kredytowej, umowy o pracę lub umowy cywilnej. Może również zależeć od kategorii wierzyciela, takiej jak banki, instytucje finansowe, przedsiębiorstwa lub osoby prywatne.

W większości systemów prawnych określa się ramy czasowe dla przedawnienia, które są zazwyczaj wyrażone w latach. Po upływie tego okresu wierzyciel nie ma już prawnego środka przeciwko dłużnikowi w celu odzyskania długu za pośrednictwem sądu. Oznacza to, że dłużnik nie jest prawnie zobowiązany do spłaty długu, choć moralnie nadal może być odpowiedzialny za spłatę.