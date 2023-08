Te banknoty tracą ważność do końca sierpnia! Masz je? Koniecznie je wymień 19.08.2023

Pieniądze zniszczone, wyraźnie mocno zużyte, poszarpane czy podzielone na kilka części - każdy z nas widział z je w obiegu. O wiele gorzej, gdy znalazły się w naszym portfelu. Przy kasie możemy usłyszeć odmowę przyjęcia rozparcelowanego na części banknotu zlepionego taśmą, czy wygiętej złotówki. Co wtedy? Lepiej zawczasu wymienić zniszczone pieniądze, bo lada chwila mogą stracić ważność.

Co zrobić z uszkodzonym banknotem?

Jeśli posiadasz uszkodzony polski banknot lub monetę, można je zanieść do wybranych oddziałów Narodowego Banku Polskiego lub do oddziałów banków komercyjnych współpracujących z NBP. Tam można złożyć wniosek o wymianę uszkodzonej waluty na nienaruszoną.

W przypadku uszkodzonych banknotów, NBP wymaga, aby były one w większości kompletnym i oryginalnym egzemplarzem. Jeśli są one uszkodzone w stopniu utrudniającym identyfikację wartości lub mają brakujące fragmenty, bank może wymagać dodatkowych badań.

Bank nie zawsze wymienia pieniądze

Przesłanie zniszczonych pieniędzy do Centrali NBP nie zawsze skutkuje wymianą. Jeśli na przykład zachowało się poniżej 45 proc. powierzchni banknotu w jednym kawałku, nie otrzymamy zwrotu pieniędzy. Tak samo nie mamy co liczyć na wymianę, jeśli do banku przynieśliśmy kawałek jednego fragmentu monety - pierścienia lub rdzenia.