Oszczędzać energię energetyczną warto zawsze - przede wszystkim w tym roku. Dzięki rozsądnemu zużyciu prądu możemy zapłacić o wiele mniejsze rachunki. Wszystko dlatego, że od stycznia 2023 roku obowiązuje Tarcza Solidarnościowa, która wprowadza zamrożenie cen energii na identycznym poziomie co w ubiegłym roku. Wysokość naszych rachunków tym samym będzie niezależna od rynkowych cen prądu.

Ile zaoszczędzimy na prądzie w 2023 roku?

Wielkość oszczędności w tym roku może wynieść od 2 do 3 tys. zł, zależnie od rodzaju gospodarstwa domowego i wielkości limitu zużycia prądu, który został przyjęty w przepisach dla danej grupy. Wyliczenia zostały przeprowadzone na podstawie danych o realnym zużyciu prądu przez gospodarstwa domowe, zebranych od sprzedawców energii elektrycznej. Przyjmuje się, że dzięki temu 8 mln polskich rodzin zapłaci w 2023 roku ok. 40% rynkowej ceny za energię.

Opłata za prąd po przekroczeniu limitu 2000 kWh

Zgodnie z ustawą wyprowadzono limit zużycia energii elektrycznej dla wszystkich na tym samym poziomie 2000 kWh. Osoby posiadające kartę dużej rodziny, jak również seniorzy, którzy odchowali co najmniej troje dzieci, mają limit do 3000 kWh rocznie, natomiast te z osobami z niepełnosprawnościami do 2600 kWh.