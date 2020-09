Tak się nie włącza do ruchu. Motorowerzysta nie miał szans. Kierowca opla odpowie za wypadek

Na wokandę goleniowskiego sądu trafiła sprawa wypadku z 26 kwietnia 2020 r. w Nowogardzie. Na ławie oskarżonych zasiądzie kierowca opla frontery, który odpowie za nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa na drodze. Do wypadku doszło w godzinach popołudniowych na skrzyżowaniu ulic Grota Roweckiego i Armii Krajowej. W trakcie włączania się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu z lewej strony kierującemu motorowerem marki longjia czym doprowadził do zderzenia pojazdów.

- W wyniku czego kierujący motorowerem uderzył w przód pojazdu, a następnie przewrócił się na jezdnię, wskutek czego doznał obrażeń ciała w postaci złamania łuski kości skroniowej lewej, złamania kości potylicznej lewej, krwiaka śródmózgowego w płacie skroniowym prawym oraz niewielkiego krwiaka nadtwardówkowego nad dolną częścią płata skroniowego lewego, co spowodowało naruszenie czynności narządu ciała jakim jest głowa na okres powyżej dni 7 w stopniu średnim - wylicza prokurator Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.