Tak będzie wyglądał nowy kompleks mieszkaniowy w centrum Szczecina. Tu kiedyś stał słynny "Maciuś" [WIZUALIZACJE]

To kwartał 21, czyli plac znajdującego się przy ulicy Edmunda Bałuki, a kojarzony przede wszystkim ze Szkołą Podstawową nr 54 nazywaną pieszczotliwie "Maciusiem". To inwestycja "City Pearl Apartments". W przyszłości mają tu stanąć dwa budynki mieszkalno-usługowe. Budynek B1 frontowy od ulicy Bałuki będzie miał pięć kondygnacji nadziemnych, natomiast w części pozostałej cztery. Jak podaje inwestor Mak Dom Holding S.A., budynek będzie czteroklatkowy z kondygnacją podziemną w postaci dwóch niezależnych przestronnych hal garażowych z pomieszczeniami gospodarczymi i technicznymi. W obu halach będą miejsca do ładowania samochodów elektrycznych.

Budynek B2 będzie stał w głębi kwartału, będzie posiadał cztery kondygnacje nadziemne, dwie klatki oraz halę garażową z miejscami postojowymi, pomieszczeniami gospodarczymi i technicznymi. W hali będą również miejsca do ładowania samochodów.

Ile będzie mieszkań?

W budynku "Pearl No.1" zaplanowano 36 lokali mieszkalnych (od 25 do 47 metrów kwadratowych) i 98 apartamentów typu aparthotel (od 26 do 44 metrów kwadratowych) oraz trzy lokale usługowe. W budynku "Pearl No.2" będą: 24 lokale mieszkalne oraz 40 apartamentów aparthotel.

Będzie garażowiec

Hale garażowe pod budynkami obejmą łącznie 147 stanowisk postojowych. Pomiędzy budynkami zaprojektowano plac zabaw z częścią rekreacyjną, będą huśtawki, drabinki, zjeżdżalnie i karuzele, ławki.