Szpital MSWiA w Szczecinie się ociepla. Inwestcyja za 30 milionów złotych

- Wszystkie realizowane w szpitalu inwestycje prowadzone są pod kątem poprawy jakości leczenia naszych pacjentów - zapewniła rozpoczynając wizytację dyrektor szpitala Elżbieta Kasprzak. - Poza tym zapewniają hospitalizowanym bezpieczeństwo na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych a także ciągły rozwój placówki.

Szczególnie dotyczy to konieczności posiadania rezerwowego źródła wody. Zgodnie z przepisami, każdy szpital powinien mieć awaryjne źródło zaopatrzenia w wodę zapewniające jej co najmniej dwunastogodzinne zapotrzebowanie. Zapewnia ono realizację świadczeń, w przypadku skażenia bądź awarii miejskiej sieci wodociągowej. To pozwala uniknąć ewakuacji jednostki, która zawsze jest zagrożeniem życia i zdrowia dla przebywających w niej pacjentów.

Inwestycja przeprowadzona w szpitalu przy ul. Jagiellońskiej polegała na rozbudowie stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowie studni głębinowej.

- W naszym przypadku to jest właśnie główne źródło zaopatrzenia w wodę - podkreśliła dyrektor Kasprzak. - A źródłem awaryjnym jest wodociągowa sieć miejska.