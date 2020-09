Szkoła Podstawowa w Żabnicy nie zostanie otwarta 1 września. Wszystkiemu winien koronawirus

Rekonstrukcja rządu: Część ministerstw do likwidacji. Gowin znowu w rządzie?

Znaczne ograniczenie liczy ministerstw, powrót do rządu Jarosława Gowina, większa władza dla Jacka Sasina, czy przejście Jadwigi Emilewicz do sektora prywatnego – to tylko niektóre możliwe rozwiązania, po zapowiadanym przez PiS przetasowaniu w rządzie.