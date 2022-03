Szkoła Podstawowa nr 7 i niemiecka fundacja pomagają uchodźcom z Ukrainy

Szkoła Podstawowa nr 8 w Szczecinie od ponad 20 lat współpracuje z niemiecką organizacją Młodzi Europejczycy koordynującą wymianę młodzieży. Wojna na Ukrainie spowodowała, że fundacja postanowiła pomóc dzieciom również z tego kraju. Wiedzą, że Polacy organizują taką pomoc na dużą skalę, więc wsparli w działaniach szczecińskich partnerów.

- Do tej pory współpraca opierała się to na wymianie młodzieży i wspólnych projektach, ale od jakiegoś czasu zaczęliśmy współpracować również na niwie społecznej, a nasi niemieccy partnerzy wspomagają nas pomocą finansową czy rzeczową - mówi Krzysztof Ponikowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Szczecinie. - Po wybuchu wojny na Ukrainie zadzwonili do nas, że zrobią dla nas zbiórkę pieniędzy, zbiórkę darów i przywiozą to do nas, żebyśmy przekazali potrzebującym. Najpierw mieli 1 tysiąc euro, potem uzbierali 3 tysiące euro. Do tego trochę przyborów szkolnych dla naszych dzieci, bo też mamy w szkole dzieci z Ukrainy.