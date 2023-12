Szczecińskiej psychiatrii brakuje powietrza. Zbyt wielu pacjentów, zbyt mało miejsca

To nie jest przypadek. Latem, w okresie wakacji, a także w czasie świąt oddział psychiatrii dzieci i młodzieży się (prawie) wyludnia. To oznacza, że dla wielu młodych ludzi to szkoła jest źródłem stresu.

- Pamiętajmy przy tym, że szkoła to nie tylko nauczyciele - podkreśla Małgorzata Wyrębska-Rozpara. - To przemęczenie nadmiarem nauki i, przede wszystkim, rówieśnicy. A koledzy z klasy naprawdę mogą dokuczyć, wyśmiać a także pobić. Poza tym jest jeszcze internet, w którym dzieją się rzeczy czasami nawet trudniejsze do przeżycia przez młodego człowieka niż w tzw. realu.

Do tego dochodzą wymagający rodzice, którzy oczekują od swoich dzieci wyników, dobrych ocen, promocji do kolejnych klas... W efekcie stres narasta. Może być tak wielki, że nie każdy uczeń sobie z nim radzi. A kiedy nie ma pomocy ze strony najbliższych, może dojść do wybuchu. I nie ma znaczenia, ile uczeń ma lat.