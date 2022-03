Szczecińskie szpitale zatrudniają medyków z Ukrainy. Jest praca dla lekarzy, pielęgniarek, salowych

Pielęgniarki i lekarze z Ukrainy, do czasu uzyskania warunkowego prawa wykonywania zawodu będą pracowali w szpitalu przy ul. Arkońskiej na stanowiskach asystentów medycznych i pomocy pielęgniarskich. Oznacza to, że będą wykonywali proste czynności w oddziałach, przy wsparciu i pod nadzorem bardziej doświadczonej kadry. To czas na poznanie realiów pracy w polskim szpitalu i doskonalenie umiejętności językowych.

- Nasz dział kadr pomaga obywatelom Ukrainy w formalnościach i tłumaczy procedurę związaną z zatrudnieniem i uzyskaniem – w przypadku lekarzy i pielęgniarek – warunkowego prawa wykonywania zawodu - tłumaczy Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik prasowy SPWSZ.

Pierwsze osoby są już po niezbędnych badaniach w ramach medycyny pracy i lada dzień zostaną zatrudnione w szpitalu. Są wśród nich salowe i sanitariuszki, których jeszcze kilka tygodni temu w szpitalu brakowało.