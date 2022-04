Szczeciński Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ma nowy mammograf. Przebadano nim ponad 600 pacjentek

Nowoczesny aparat do radiologicznego badania piersi u kobiet został kupiony w grudniu 2021 r. - do Pracowni Mammografii WOMP. Jest używany głównie do badania kobiet pomiędzy 50., a 69. rokiem życia. Mammograf cyfrowy zastąpił aparat analogowy, dzięki czemu w pracowni można przebadać większą liczbę pacjentek i zwiększyć skuteczność prowadzonych badań przesiewowych. Poza tym kupione urządzenie jest bezpieczniejsze, ponieważ podczas badania wykorzystuje się mniejszą dawkę promieniowania.

Przetworzony obraz wysyłany jest do gabinetu, w którym lekarz przygotowuje opis. Jego precyzyjna analiza umożliwia wskazanie nawet bardzo wczesnych zmian w tkankach.