Szczeciński Budżet Obywatelski 2021. Pomnik nie wyczerpie puli, a mimo to inne projekty nie będą realizowane

- Pogoń Szczecin jest ważnym elementem historii miasta a jej twórca to postać, której należy się pamięć i szacunek. Nie zmienia to faktu, że samorząd Szczecina nie powinien zignorować wysokiego proparcia dla "Kursu na Północ". Projekt powinien być realizowany, może częściowo, może przy zaktualizowanym budżecie, dostosowanym do pozostałej, wielomilionowej sumy. Jestem przekonana, że pomysłodawcy projektu są gotowi do rozmów na ten temat - uważa radna Edyta Łongiewska-Wijas.