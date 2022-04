Szczecinianka zachwyca stylem vintage i czaruje opowieściami o modzie. Przedstawiamy Zuzannę Gonerę i ubrania z ubiegłego wieku

Skąd zainteresowanie strojem retro?

- Ja nie poszłam w retro, tylko w vintage. To są dwie zupełnie inne rzeczy. Retro to są współczesne ubrania inspirowane głównie latami 40. i 50., a vintage to są oryginalne ubrania z epoki. Oryginały, które mają po 70, 80 lat. Najstarsza rzecz, którą mam w szafie, ma 130 lat. Jest to wiktoriański żakiet, który da się dzisiaj nosić. Noszenie ubrań vintage to jeden z elementów mojego szerokiego zainteresowania historią. Już jako małe dziecko interesowałam się aspektami historycznymi. Zaczynałam jako sześciolatka zafascynowana starożytnym Egiptem, a skończyłam na studiach antropologicznych, gdzie mam dużo historii i archeologii. Z czasem moje zainteresowania zaczęły też dotyczyć ubioru, pracy na materiałach archiwalnych. Oglądałam coraz więcej zdjęć i coraz bardziej mi się to podobało i odkryłam, że takie ubrania można jeszcze znaleźć. A jest ich całkiem sporo i są pochowane w lumpeksach. Najbardziej interesuje mnie wiek XX. Zawsze też staram się poznawać historię ubrań, które kupuję.