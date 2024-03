Szczecin i region bez prądu! Sprawdź, gdzie będą przerwy w dostawie energii elektrycznej 26.03.2024

Jeżeli Twój licznik nie rejestruje zużycia energii pomimo włączonych odbiorników lub mimo, iż jest to licznik dwutaryfowy rejestruje zużycie energii tylko w jednej strefie czasowej możesz złożyć wniosek w Elektronicznym Biurze Klienta o sprawdzenie poprawności działania licznika. Po zalogowaniu do eBOK przejdź do zakładki "Wiadomości" a następnie kliknij przycisk "Napisz do nas". Wybierz właściwy wniosek o sprawdzenie licznika, wypełnij i wyślij do nas. Informację zwrotną otrzymasz w eBOK - informuje Enea na swojej stronie internetowej.