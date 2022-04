Szczecin i okolice tłem dla powieści kryminalnych Marka Stelara. Kulisy powstawania książek Ewelina Żuberek

Marek Stelar, a właściwie Maciej Biernawski, to autor poczytnych powieści kryminalnych i sensacyjnych. To także szczecinianin, który w rodzinnym mieście i jego okolicach często umiejscawia akcję książek. W najnowszej publikacji „Skrucha” przenosi czytelników do Nowego Warpna. To właśnie tam trafia aspirant Dominik Przeworski, „kryminalny” ze szczecińskiej Komendy Miejskiej Policji. Od tej pory ma zaprowadzać porządek jako dzielnicowy, tymczasem w ogrodzie przy domu w jednej z urokliwych dzielnic miasteczka odkryte zostają ludzkie szczątki...