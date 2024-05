Szaleńcza jazda pod prąd! 3-miesięczny areszt dla nieodpowiedzialnego kierowcy [WIDEO]

Do niebezpiecznych zdarzeń doszło na drodze krajowej nr 10, na odcinku drogi ekspresowej S10 oraz ul. Szosa Stargardzka. Mężczyzna, jadąc z nadmierną prędkością, wielokrotnie naruszał zasady ruchu drogowego, wyprzedzając w niedozwolonych miejscach i jadąc "pod prąd". Jego działania zmuszały innych kierowców do gwałtownego hamowania i zjeżdżania na pobocze, co każdorazowo mogło skutkować tragicznym wypadkiem.

Mimo nakazów zatrzymania wydanych przez policję za pomocą sygnałów dźwiękowych i błyskowych, kierujący audi nie zastosował się do nich, kontynuując niebezpieczną podróż, zmuszając tym samym innych do unikania kolizji. Finalnie, sprawca został zatrzymany przez funkcjonariuszy z powiatu stargardzkiego w kierunku Węzła Szczecin Kijewo.

- Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu - mówi asp. Justyna Siwarska, oficer prasowy stargardzkiej policji. - Mężczyzna kierując samochodem marki audi na drodze krajowej nr 10, drodze ekspresowej S10, a następnie ulicą Szosą Stargardzką w Szczecinie, aż do Węzła Szczecin Kijewo stworzył ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych użytkowników dróg. Mężczyzna jechał z nadmierną prędkością "pod prąd" zmuszając innych uczestników ruchu drogowego do gwałtownego hamowania i zjeżdżania na pobocze w celu uniknięcia zderzenia.

Prokurator przedstawił zgromadzone dowody oraz wnioskował o tymczasowe aresztowanie 27-latka. Prokuratura Rejonowa w Stargardzie nadzoruje śledztwo w tej sprawie. Obecnie kierowcy postawiono zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej i stworzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Za te czyny grozi mu kara nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności.