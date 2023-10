Szałabawka zaklejony, a Napieralski urażony. Proces (chyba) po wyborach

Mimo zapowiedzi poseł Platformy Obywatelskiej Grzegorz Napieralski nie pozwał w trybie wyborczym posła Prawa i Sprawiedliwości Artura Szałabawki. Ten z kolei nie zawiadomił policji o zaklejaniu plakatów wyborczych przez osobę ze sztabu wyborczego Napieralskiego. Z naszych informacji wynika, że politycy spotkają się w sali sądowej dopiero po wyborach. A i to nie jest pewne.

Jeszcze w środę, ponad dobę po briefingu na Jasnych Błoniach, Napieralski poinformował „Głos”, że właśnie „pracuje nad pozwem”. W czwartek rano to potwierdził. - Bardzo mnie niepokoi zachowanie posła Artura Szałabawki, który stał się za rządów Prawa i Sprawiedliwości zarazem tym, który prowadzi dochodzenie, tym, który oskarża i tym, który wydaje wyroki. Manipuluje, kłamie i podaje fałszywe dane - mówił poseł KO Grzegorz Napieralski na wtorkowej konferencji prasowej na Jasnych Błoniach w Szczecinie, a „Gazeta Wyborcza” to zrelacjonowała. Napieralski miał powód do niepokoju, bo na filmie wrzuconym do sieci z konta X (dawniej Twitter) Szałabawki widać, jak jakaś kobieta (potem okazało się, że to osoba zatrudniona w sztabie Napieralskiego) zakleja plakaty wyborcze kandydata do Sejmu partii rządzącej. Widać to doskonale i zapis wideo nie budzi żadnych wątpliwości.

Jak na standardy obecnie obowiązujące, pani przyłapana na gorącym uczynku nie zachowuje się agresywnie i nie używa wulgarnego języka. Nie zmienia to faktu, że niszczy materiały wyborcze konkurentów, a jej działania są niezgodne z prawem. Na plakaty Szałabawki nakleja wcześniej przygotowane napisy „PIS= Drożyzna”. Film jest dostępny w mediach społecznościowych od 8 października.

- Tak właśnie wygląda kampania wyborcza ze strony oponentów z Koalicji Obywatelskiej. Zaklejanie, mazanie, niszczenie materiałów Prawa i Sprawiedliwości. Widać ich frustrację. Walczymy o bezpieczną Polskę bez wandalizmu i takich zachowań - odniósł się do opublikowanych kadrów poseł PiS. Następnego dnia na platformie X Szałabawka pisze do Napieralskiego: „Grzegorzu (...), to Ty jesteś odpowiedzialny za swój sztab, a tu była ewidentna wpadka. Ja od początku kampanii proszę, aby kandydaci dyscyplinowani swoich sztabowców. Mój zespół nie niszczy nikogo. Inni niestety niszczą”.

Wywołany do tablicy kandydat na prezydenta RP w 2010 roku, były szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a obecnie kandydat Platformy Obywatelskiej do Sejmu dolewa oliwy do ognia. „Jeśli masz jakieś dowody na takie oskarżenia - karty na stół. W przeciwnym razie przeproś młodych ludzi, którzy są przeciwni władzy, która ich zwyczajnie nienawidzi - za poglądy, orientacje (seksualne -od aut.) czy niegłosowanie na PiS (...). Dowody albo przeprosiny” - napisał w mediach społecznościowych, a następnie doprecyzował na konferencji prasowej: - Żądam przeprosin i wycofania się z tych kłamliwych oskarżeń do godz. 24 we wtorek. Jeśli przeprosin nie będzie, spotkamy się z panem Szałabawką w sądzie, ponieważ złożę pozew w trybie wyborczym.

Minęły 24 godziny we wtorek, 24 godziny we środę, mijały kolejne godziny we czwartek, a pozwu Szałabawka nie otrzymał. Gdy pytam Napieralskiego o niezrealizowaną twardą deklarację, ten odpowiada, że „jest życie w Polsce po 15 października”. - Nie muszę iść do sądu w trybie wyborczym, mogę to zrobić później. Zgodnie z zapowiedzią, jak najszybciej skorzystam z drogi prawnej (…), bo wierzę w uczciwy wyrok niezależnie od terminu ogłoszenia - stwierdza. - A teraz trwa jeszcze kampania. Bycie wśród ludzi jest dla mnie priorytetem - kończy polityk. Tymczasem na te wieści ze spokojem reaguje Szałabawka. - Szkoda, że Grzegorz tak się zachowuje. Od początku tej kampanii apelowałem o grę fair. Można to zresztą sprawdzić. Sprawa była do załatwienia w minutę. Wystarczyło, by powiedział „przepraszam” i machnąłbym ręką - mówi poseł w rozmowie z „Głosem”. - Na każde rozwiązanie jestem przygotowany i udowodnię przed sądem, że poseł PO kłamie.Co będzie przedmiotem ewentualnego pozwu, nie wiadomo.

Wybory odbędą się w niedzielę, a od północy w piątek obowiązuje cisza wyborcza. Kodeks wykroczeń precyzyjnie określa, jakie są konsekwencje niszczenia i usuwania plakatów wyborczych.

Zgodnie z nim, osoba, która umyślnie uszkodzi lub usunie plakat wyborczy albo w inny sposób uniemożliwi zaznajomienie się z takim ogłoszeniem, podlega karze aresztu lub grzywny do 5 tys. złotych.

Natomiast celowe zniszczenie plakatu, którego wartość przekracza 500 zł, kwalifikowane jest jako zniszczenie mienia. Za to grozi kara od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Warto jednak podkreślić, że osoba umieszczająca materiały wyborcze na prywatnej posesji bez zgody właściciela lub zarządcy również nie pozostaje bezkarna. W przypadku naruszenia tego przepisu grozi kara grzywny do 5 tys. zł.

Źródło: gcadwokaci.pl

