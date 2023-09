Świt Szczecin skuteczny na swoim boisku. Awansował na pozycję lidera III ligi

Świt i Unia to zespoły z czołówki, które mogą włączyć się do walki o awans do II ligi. Tym cenniejsze zwycięstwo świtowców na swoim boisku.

W 20. minucie Kacper Borowiak pokonał bramkarza Świtu i goście prowadzili. Gospodarze przyspieszyli, mieli przewagę, ale brakowało sytuacji. W II połowie był udany pościg. Wyrównał w 71. minucie Kacper Wojdak (główka po rzucie rożnym), sześć minut później po indywidualnej akcji gola zdobył Szymon Kapelusz, a w 84. minucie Patryk Paczuk ustalił wynik po rzucie karnym. Wcześniej był faulowany.

Dzięki wygranej Świt został liderem rozgrywek, ale musi czekać na sobotnie derby Pomorza Zachodniego. Vineta Wolin o godz. 12 podejmie Pogoń II Szczecin. Jeśli Wikingowie wygrają - odzyskają pozycję lidera, a inne rozstrzygnięcie utrzyma Świt na 1. miejscu.

W sobotę o 12 Flota Świnoujście zagra na boisku Gedanii Gdańsk, a o godz. 15 Błękitni Stargard podejmą Pogoń Nowe Skalmierzyce.