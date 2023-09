Świetna atmosfera dla imprezie charytatywnej „Gramy dla Dymka”

10 048 widzów obserwowało charytatywny turniej piłkarski „Gramy dla Dymka”. Wygrała drużyna „PKO Ekstraklasy”, ale najważniejsze było wsparcie dla chorego Roberta Dymkowskiego.

Kilka tygodni temu wszyscy się dowiedzieliśmy, że Robert Dymkowski poważnie zachorował. Stwardnienie zanikowe boczne to wyrok (choroba śmiertelna), ale trzeba walczyć o każdy dzień, tydzień, miesiąc. Konieczne jest przeorganizowanie całego życia, a to są kosztowne sprawy.

Dlatego przyjaciele Dymkowskiego zaczęli szybko działać i na sobotę przygotowali turniej „Gramy dla Dymka”. Organizatorom (głównie – Dawid Trzeźwiński, Piotr Kołacki i Maciej Stolarczyk) udało się kapitalnie „wypchać” składy meczowe mocnymi nazwiskami. Ostatecznie zagrały cztery zespoły: wicemistrzowska Pogoń z 2001 r. z przyjaciółmi „Dymka”, byli reprezentanci Polski, przedstawiciele PKO Ekstraklasy oraz kobieca Pogoń.

Ale sobotnia impreza to nie był tylko turniej piłkarski, ale też festyn – z masą atrakcji dla dzieci i dorosłych. Pan Stanisław przyszedł na stadion z żoną i dwójką dzieciaków. - Dla Roberta – podkreślał, gdy rozmawialiśmy w strefie gastronomicznej. - Jak się dowiedziałem, że płatne do puszki, to zabrałem dodatkowe kiełbachy.