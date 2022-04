Surowe szparagi nadają się do jedzenia? Komu mogą zaszkodzić? Sprawdź najważniejsze informacje o tym przysmaku! Michał Elmerych

Jeszcze kilka lat temu, byli tacy, co na szparagi nie mogli patrzeć. W końcu jak się je zbiera za pieniądze na niemieckich plantacjach, to ostatnią rzeczą, o jakiej się myśli to jedzenie tego co się zebrało. Ten czas już minął, a szparagi są coraz popularniejsze. Tylko czy są rzeczywiście zdrowe i czy można jej jeść bezpiecznie – nawet surowe?