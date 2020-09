"Stop plandemii". Protest antycovidowców pod Pomnikiem Czynu Polaków

Zebrani mieli zachować między sobą 1,5 metrowy odstęp. W praktyce wyglądało to różnie. To co łączyło zebranych to brak maseczek.

Zdaniem organizatorów spotkania pandemia koronawirusa to fałsz, a sianie strachu ma ułatwić rządzenie. A jako przykład trzymania narodu w szachu podali nazistów. Przykładem na fałszowanie rzeczywistości w związku z pandemią ma być Białoruś, gdzie nie wprowadzono izolacji, a mieszkańcy mimo to nie odczuli skutków pandemii.