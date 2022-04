Starcie legend. Materla powalczy z Pudzianowskim w wadze ciężkiej

Walka jest o tyle nietypowa, że obaj zawodnicy walczą w bardzo różnych wagach. Michał Materla to były mistrz kategorii średniej (-84 kg), z kolei Mariusz Pudzianowski to stały uczestnik pojedynków w wadze ciężkiej (-120 kg). Popularny "Pudzian" w 2021 roku podczas jednej ze swoich walk na wadze miał właśnie 120 kg. Oznacza to, że obu zawodników dzieli około 30 kg - nawet podczas okresu roztrenowania. Naturalna waga Materli wynosi około 90 kilogramów.

Na swoim profilu społecznościowym żartobliwy głos w sprawie walki zabrał Łukasz Jurkowski, były zawodnik KSW, znany komentator mieszanych sztuk walki (MMA).

- Michał jak chcesz, to rozpiszę Ci dietę przed tym pojedynkiem - pisał Jurkowski.

- Wchodzę w to. Proszę o rozpisanie Twojej diety cud. Waga docelowa to 115 kg - oznacza to 25 kg w 6 tygodni. Dobrze, że po drodze Święta - odpowiedział Materla. Dla zawodnika Berserker's Team Szczecin tak duży przyrost masy nie będzie łatwy do osiągnięcia, ale nie takie rzeczy widzieliśmy w MMA. Dodatkowo walka podczas KSW 70 w Łodzi w Atlas Arenie odbędzie się w limicie kategorii ciężkiej, więc do 120 kg.