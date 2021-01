Stalpro Błyskawica Szczecin - Enea Energetyk Poznań 3:1. Druga wygrana z rzędu [ZDJĘCIA] Maurycy Brzykcy

Drugie zwycięstwo z rzędu zawodników Stalpro Błyskawicy Szczecin. Tym razem wygrali 3:1 z Enea Energetykiem Poznań. Siatkarzom Błyskawicy trudno będzie dostać się do fazy play off II ligi, ale mają na to jeszcze matematyczne szanse. Do końca sezonu zasadniczego pozostały cztery pojedynki.