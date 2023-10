Spacer po Krzywym Lesie. Turyści: Bardzo nam się podoba!

Bardzo fajnie jest! - mówi pani Weronika, którą spotkaliśmy z całą rodziną w Krzywym Lesie. - Jesteśmy z Opola i zwiedzamy zachodniopomorskie. Byliśmy już w Szczecinie, teraz mamy w planach Wolin i Świnoujście. Krzywy Las też koniecznie chcieliśmy zobaczyć i bardzo nam się podoba - dodaje.

Krzywy Las jest pomnikiem przyrody - tworzy go ok. 100 sosen zdeformowanych w charakterystyczny sposób. Problemem wyjątkowego miejsca jest jednak to, że drzewa naturalnie się starzeją i obumierają. Dlatego Nadleśnictwo Gryfino, które opiekuje się miejscem, chce utworzyć nowy krzywy las współpracując przy tym z Gminą Gryfino. Sadzonki sosen już rosną w specjalnie wyznaczonym miejscu, a w kolejnych latach mają być deformowane. Te zabiegi być może pozwolą powiedzieć też więcej na temat powstania słynnych "krzywulców" pod Gryfinem.

Jako ciekawostkę można dodać, że w tym roku Krzywy Las doczekał się także swojego znaczka pocztowego. Został on wydany w ramach promocji projektu rewitalizacji lasu.