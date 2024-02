Śledztwo w sprawie śmierci żołnierza na poligonie przejęte przez Prokuraturę Okręgową

Termin zakończenia postępowania nie jest jeszcze znany. Wszczęła je prokuratura rejonowa Szczecin-Zachód, ale ostatecznie trafiło szczebel wyżej, czyli do okręgu.

W środę wieczorem doszło do śmiertelnego postrzelenia żołnierza 12. Brygady Zmechanizowanej.

Śmiertelny strzał oddał mężczyzna, który wraz z kolegą polował na dziki. Według nieoficjalnych informacji to pracownicy jednej z firm zajmujących się odłowem i uśmiercaniem dzików.

Prokuratura chciała, aby myśliwy trafił do aresztu. Sąd zdecydował, że izolacja podejrzanego nie jest konieczna, bo większość dowodów została zabezpieczona i nie ma obaw o matactwo. Dlatego myśliwy wrócił do domu. Prokuratura złożyła zażalenie, które sąd odwoławczy odrzucił. To oznacza, że obaj podejrzani pozostają na wolności.

Myśliwy, który strzelał, zaprzecza, że nie udzielił pomocy żołnierzowi. Twierdzi, że w ogóle nie miał pojęcia, że postrzelił człowieka. Polski Związek Łowiecki zapowiedział postępowanie dyscyplinarne.