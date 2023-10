Sławomir Mentzen na wiecu Konfederacji w Szczecinie: "Mamy pomysł na zmianę państwa" Leszek Wójcik

"Polska racja? Konfederacja!" Tak skandowali w czwartek sympatycy Konfederacji, którzy uczestniczyli w wiecu przedwyborczym na pl. Adamowicza w Szczecinie. Na spotkanie z wyborcami przyjechał Sławomir Mentzen, szef partii Korwin. Zachęcał słuchających, by szli do wyborów. - Każdy głos ma znaczenie - podkreślał. - Dlatego namawiajcie znajomych, by poszli głosować. Jeśli nie chcą, postawcie im kawę albo piwo, by pokazać wała PiS i PO.