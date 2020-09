Ślady bytności człowieka sprzed kilku tysięcy lat. Odkryte w trakcie inwestycji pod Szczecinem

- Na trasie było mnóstwo obiektów z okresu neolitu, już znanych, ale wymagały odczyszczenia i udokumentowania. Wykopy były dostępne przez wiele dni, ale nawet nie odczyszczono stropów - mówi nasz informator. Według naszej wiedzy na trasie był m.in. relikt półziemianki kultury pucharów lejkowatych. To jedna z kultur neolitu, występująca w Europie między 3700–1900 przed naszą erą, na terenach Jutlandii, Szwecji, Niemiec, Holandii, Polski oraz części Wołynia i Podola. Nazwa pochodzi od charakterystycznego kształtu formy naczynia z brzuścem baniastym i szeroko rozchylonym kołnierzem. Ludzie zajmowali się wówczas hodowlą, łowiectwem i rybołówstwem, ale także uprawiali zboże, znali radło i zaprzęgali do jego ciągnięcia bydło.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie podaje, że znaleziono szczątki ludzkie w pięciu skupiskach. Pochówki zlokalizowane były jedynie w części centralnej wykopu o wymiarach 40 x 3 m, dokładnie na prawym pasie jezdni, pomiędzy 2,290 a 2,330 kilometrem drogi.

-Szczątki zachowane były w bardzo złym stanie; kości były silnie rozfragmentaryzowane oraz niekompletne, co uniemożliwiło wykonanie pomiarów antropometrycznych in situ (czyli na miejscu - przyp. red.) - mówi Agnieszka Kowalówka, starszy Inspektor ds. ochrony zabytków archeologicznych z WUOZ w Szczecinie. - Istnieje jednak szansa na określenie płci i wieku osobników podczas szczegółowych analiz, którym zostanie poddany materiał kostny (m. in. zachowały się fragmenty uzębienia oraz fragmenty kości mózgoczaszki). Niestety nie odnotowano ruchomych zabytków archeologicznych, które mogłyby ułatwić określenie chronologii.