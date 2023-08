Setki zawodników w Biegu Pod Żaglami. Kolejna edycja Biegowe Bulwarove za nami

- Nie jest to mój pierwszy bieg - przyznaje pani Ela. - Biegłam już wiosną. Niedawno dostałam specjalny zegarek, dzięki któremu mogę kontrolować tempo i, może, uda mi się pokonać siebie.

- Nie zwracam na to uwagi. Biegnę dla siebie. Na świeżym powietrzu, po pięknych bulwarach. To mi się po prostu podoba.

- Biegnę już trzeci raz - przyznaje pan Andrzej. - Po co? To świetna zabawa. Tym bardziej, że mam sporą widownię: żonę i córeczkę, która za rok na pewno weźmie udział w Bulwarovym biegu dla dzieci.

- Jaki jest pani rekord? - dopytujemy.

- Nie powiem (uśmiech).

Trasa Biegu Pod Żaglami miała dla dorosłych długość 5 km. Zawodnicy wystartowali przy Dworcu Morskim. Biegli bulwarami za Most Długi. Tam zawracali i mostem pontonowym docierali na prawy brzeg. Biegli do końca Łasztowni (do napisu SZCZWECIN) i wracali tą samą drogą.

Każdy zawodnik, który przekroczył linię mety, otrzymał pamiątkowy medal.

Dzieci biegły po zakończeniu wyścigu dorosłych. Były podzielone na dwie kategorie wiekowe. Starsze miały do przebiegnięcia dystans 300 m, młodsze 100 m. W biegu Kota Umbriagi każdy zawodnik wygrywał - otrzymał pamiątkowy medal i słodkie upominki.