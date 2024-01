Ścieżki rowerowe w woj. zachodniopomorskim. Gdzie w weekend 6 - 7 stycznia? Podpowiedzi jednodniowych wypraw

Zastanawiasz się nad pomysłem na trasę rowerową w woj. zachodniopomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy dla Ciebie 10 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim warto sprawdzić w weekend.

Ścieżki rowerowe po woj. zachodniopomorskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. zachodniopomorskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 06 stycznia w woj. zachodniopomorskim ma być od 1°C do 4°C. Nie powinno padać. W niedzielę 07 stycznia w woj. zachodniopomorskim ma być od 1°C do 2°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Zatoń Dolna- Bielinek Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 150,69 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 140 m

Suma podjazdów: 2 135 m

Suma zjazdów: 2 172 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Sierpniowa trasa rowerowa do Zatoni Dolnej i rezerwatu przyrody Bielinek. Bardzo ciekawa trasa, w tym roku opracowałem i przejechałem ją pierwszy raz, ale już wiem, że tę trasę będę starał się powtarzać co rok.

Na trasie występuje sporo dróg asfaltowych oraz dróg polno-leśnych.

Serdecznie polecam :)

Dane z licznika:

Dystans: 151,64 km

czas jazdy: 6:23:41

🚲 Trasa rowerowa: trasa do Mosiny Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 40,45 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podjazdów: 322 m

Suma zjazdów: 330 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30

Celem dzisiejszej wycieczki jest wieś Mosina i pewne zdarzenie które rozegrało się 75 lat temu. 18 marca 1945 dochodzi do jednego z największych nalotów na Berlin. Bierze w nim udział blisko tysiąc bombowców eskortowanych przez kilkaset myśliwców. Dochodzi do tragicznej w skutkach pomyłki. Między 13.00 a 13.30 wracająca znad Berlina grupa myśliwców i bombowców amerykańskich dociera na północ od Kostrzyna. Ścigają ją myśliwce niemieckie. Zauważają to Rosjanie, którzy utworzyli już polowe lotnisko w Moryniu. Podrywają swoje maszyny, aby - jak wynika z zeznań radzieckich pilotów - pomóc Amerykanom. Ci z nieznanych do końca powodów, prawdopodobnie omyłkowo, ostrzeliwują zarówno Niemców, jak i Rosjan. W bratobójczej walce ginie dwóch radzieckich pilotów, a jeden zostaje ciężko ranny. Po tym wydarzeniu pada rozkaz: Rosjanie mają strzelać do każdego samolotu USA, który tego dnia przekroczy linię Odry. Dlaczego radzieccy dowódcy podejmują taką decyzję? Strach, chaos, a może chęć odwetu? Tego nie wiemy do dziś.

🚲 Trasa rowerowa: Trasa brzegiem jeziora Jamno Początek trasy: Koszalin

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 39,24 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 126 m

Suma podjazdów: 320 m

Suma zjazdów: 320 m Forum_Koszalin poleca tę trasę rowerzystom Trasa poprowadzona przez Jamno i Łabusz niemalże brzegiem jeziora Jamno. Mimo stosunkowo małej odległości (39 km) warto się do niej dobrze przygotować. Podjazd do Koszalina od strony Sianowa bywa wymagający, daje on jednak dużą satysfakcję z jazdy.

🚲 Trasa rowerowa: Dolina Miłości - Schwedt - Gartz - Szczecin Początek trasy: Trzcińsko-Zdrój

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 78,21 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 0 m

Suma podjazdów: 0 m

Suma zjazdów: 0 m Rowerzystom trasę poleca Maximsyndicate

Zaproponowana trasa to taki szczeciński klasyk wycieczkowo-rowerowy. Bardzo dużo osób jedzie pociągiem ze Szczecina, wysiada w Chojnie. Następnie rowerem do Doliny Miłości i później przez Schwedt, szlakiem rowerowym Odra-Nysa wraca do Szczecina.

Ja wysiadam dwie stacje kolejowe przed Chojną - w Krzywinie Gryfińskim. Stąd droga prowadząca do Krajnika Dolnego jest rzadziej uczęszczana, bardziej malownicza, a sam Krzywin położony jest 40 metrów wyżej niż Chojna. Zatem jedziemy z górki.

Ale ile osób zna tak naprawdę dobrze atrakcje i widoki, jakie znajdują się wzdłuż tej trasy? Pokonywałem ją wielokrotnie za każdym razem z kimś innym. Większość osób przejeżdża obok najlepszych punktów widokowych, nawet o nich nie wiedząc.

Zresztą sami obejrzyjcie fotografie.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Mosina-Witnica-Sosny Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 49,14 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 78 m

Suma podjazdów: 1 417 m

Suma zjazdów: 1 392 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30 Niedzielna przejażdżka z żoną. Dziś jest ostatnia niedziela listopada i ostatnia trasa jesienna za tydzień zaczynamy sezon zimowy:)

Trasa łatwa, przebieg trasy: Dębno-Mostno-Mosina-Witnica-Sosny-Mosina-Mostno-Dębno.

Dane z licznika:

dystans 50.16 km

czas jazdy: 2:38:33

🚲 Trasa rowerowa: Urlop i Pierścień Gryfitów Początek trasy: Sławno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 138,19 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 1 311 m

Suma zjazdów: 1 312 m Aza poleca tę trasę rowerzystom Traska zapożyczona od użytkownika Traseo :-) . Urlop nad morzem więc postanowiłem chociaż raz coś pokręcić - pogoda pod psem. Wybór padł na Pierścień Gryfitów - malownicza traska wokół Słupska. Traska niestety od powstania w 2009 roku nie jest utrzymywana w należytym porządku i aż się prosi o poprawienie wypłowiałych oznaczeń trasy i namalowanie nowych. Ogólnie jest bardzo skąpo oznakowana i gdyby nie mapka to miałbym parę razy problemy. Ale i tak mi się bardzo podobało, mnóstwo zieleni, lasów, łąk, pól itp. Wiele interesujących miejsc do zobaczenia. Tylko 25% traski to bezdroża - taki szlak :-)

🚲 Trasa rowerowa: Szosowo Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 109,82 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 105 m

Suma podjazdów: 1 788 m

Suma zjazdów: 1 791 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30 Moja pierwsza tegoroczna trasa rowerem szosowym. Za cel stawiam dziś pętlę do Cedyni. Rodzaj dróg tylko asfaltowe :)

Z Dębna do Cedyni jedzie się super- lekkie górki, a juz z Cedyni trochę gorzej bardziej dokuczliwe górki:)

Trasa bardzo ciekawa a wadą tej trasy był rower szosowy który mocno mnie ograniczał i sprowadzał tylko do drogi asfaltowej :)

Przebieg trasy: Dębno-Dargomysl-Chwarszczany-Bileszkowice-Mieszkiwuce-Gozdowice-siekierki-Stary Kostrzynek-Cedynia

Dane z licznika:

dystans: 112.73km

czas jazdy: 3:55:44

🚲 Trasa rowerowa: Zakochaj się w Koszalinie Początek trasy: Koszalin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,87 km

Czas trwania wyprawy: 52 min.

Przewyższenia: 114 m

Suma podjazdów: 178 m

Suma zjazdów: 178 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Forum_Koszalin Wycieczka po Koszalinie nie musi być nudna! Poznaj na nowo turystyczne atrakcje Koszalina. Trasa to spokojne 14 km poprowadzone po miejskich ścieżkach rowerowych. Możesz ją pokonać także za pomocą Koszalińskiego Roweru Miejskiego (omijając fragment drogi przez Górę Chełmską). Ta trasa to idealny pomysł na popołudnie z rodziną czy przyjaciółmi. Gotowi? Start!

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka rowerowa do dębów Początek trasy: Karlino

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,1 km

Czas trwania wyprawy: 53 min.

Przewyższenia: 28 663 m

Suma podjazdów: 71 890 m

Suma zjazdów: 71 862 m Rowerzystom trasę poleca Kolobrzeg_REGENERACJA

Szlak prowadzi do najstarszego dębu w Polsce - Bolesława, który liczy sobie blisko 800 lat i jest 100 lat starszy od słynnego Bartka.

Przebieg trasy: ścieżka rowerowa w kierunku Podczela, Ekopark Wschodni, Podczele, Bagicz, Las Kołobrzeski Atrakcje, ciekawe miejsca: zabytkowy cmentarz z przełomu XIX/XX wieku w Bagiczu, stare poradzieckie lotnisko, dąb Bolesław - najstarszy dąb w Polsce wg badań w 2000 roku ma około 800 lat, dąb Warcisław 640-letni.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Czachów Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 110,14 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 1 682 m

Suma zjazdów: 1 681 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Jedna z lepszych moich wycieczek ze wspaniałą ekipą. Tej soboty grzałem rowerem z Dębna do Mętna na spotkanie z ekipą Bike Nature, by dalej wspólnie pozwiedzać piękne zakątki woj. Zachodniopomorskiego :)

Atrakcją całej tej wycieczki był dla mnie kościół w Czachowie wraz z jego unikalną polichromią.

Przebieg trasy: Dębno-Smolnica-Zielin-Mieszkowice-Macierz-Moryń-Dolsk-Mętno Małe-Mętno-Łaziszcze-Łukowice-Czachów-Orzechów-Nowe Objezierze-Moryń-Gądno-Witnica-Białęgi-Chełm Dolny-Warnice-Smolnica-Grzymiradz-Dębno.

Trasa łatwa z licznika wyszło 115km czas jazdy 5.23.11

Jak przygotować się na wycieczkę rowerową?

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na wycieczkę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze trasy rowerowe Zachodniopomorskiego

Najlepszą trasą rowerową w woj. zachodniopomorskim jest bez wątpienia Velo Baltica, która prowadzi wzdłuż całego wybrzeża od Świnoujścia do Jarosławca. Piękne widoki i fascynujące zabytki sprawiają, że trasa zapewnia mnóstwo wrażeń i świetnie nadaje się na dłuższą wyprawę w czasie urlopu lub wakacji. Wycieczkę po Velo Baltica można połączyć ze zwiedzaniem Szlaku Latarń Morskich, który łączy zabytkowe latarnie Świnoujścia (tutejsza jest najwyższa w Polsce, liczy 64,5 m), Kikuta, Niechorza, Kołobrzegu, Gąsek, Darłowa i Jarosławca. Miłośnicy historii XX w. mogą wybrać się na wycieczkę trasą bunkrów Wału Pomorskiego. Wiele z nich udostępnianych jest turystom do zwiedzania, w okolicy szlaku nie brak też atrakcji przyrodniczych, jak piękne Jezioro Zbiczno. Po drodze warto odwiedzić nieco niepokojące Borne Sulinowo – największe opuszczone miasto w Polsce. Szczególnie piękne są trasy rowerowe Pojezierzy Zachodnich. Na pewno zachwyci was odcinek z Trzcińska-Zdroju do Siekierek.

