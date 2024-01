Ścieżki rowerowe w woj. zachodniopomorskim. Gdzie w weekend 3 - 4 lutego? Sprawdź proponowane szlaki

Szukasz inspiracji na wycieczkę rowerową w woj. zachodniopomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy pomysły na trasy rowerowe. Są różne pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim warto wybrać w weekend.

Wycieczki rowerowe po woj. zachodniopomorskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. zachodniopomorskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 03 lutego w woj. zachodniopomorskim ma być od 8°C do 9°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 15% do 20%. W niedzielę 04 lutego w woj. zachodniopomorskim ma być od 6°C do 8°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 19% do 35%. 🚲 Trasa rowerowa: Szlak rowerowy R-10 Początek trasy: Kołobrzeg

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 29,42 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 27 505 m

Suma podjazdów: 92 506 m

Suma zjazdów: 101 915 m Kolobrzeg_REGENERACJA poleca tę trasę Międzynarodowy szlak rowerowy biegnącego wokół Morza Bałtyckiego należący do sieci szlaków EuroVelo, nazywany również Nadmorskim Szlakiem Hanzeatyckim. Podczas wyprawy tym szlakiem można poznać kulturę i przyrodę 9 krajów nadbałtyckich oraz niesamowity urok oraz atmosferę miast i miasteczek nadmorskich. Obejmuje trasę o długości 7980 km. EuroVelo10 w Polsce oznaczony jest jako Szlak Rowerowy R-10 i przebiega przez tereny województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Mamy to szczęście, iż przez Kołobrzeg również przebiega fragment tej trasy.

Przebieg szlaku: przyjazd z kierunku Dźwirzyna, ul. Arciszewskiego, ul. Wiosenna, ul. Bałtycka, ul. Solna, ul. Spacerowa, ul. Mickiewicza, ul. Rodziewiczówny, alejki Parku im. Stefana Żeromskiego, ul. Sułkowskiego, ścieżka rowerowa w kierunku Podczela i Ustronia Morskiego.

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Pszczelnik Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 50,18 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 1 455 m

Suma zjazdów: 1 453 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Wycieczka z Dębna do Pszczelnika. Przebieg trasy: Dębno, Mostno, Więcław, Barnówko, Dolsk, Pszczelnik, i z powrotem Pszczelnik, Ostrowiec, Barnówko, Dębno.

Ciekawym miejscem na trasie jest wieś Dolsk. W Dolsku oprócz pięknych plenerów znajdują się ciekawe zabytki. Pośrodku wsi znajduje się barokowy kościół z lat 1740-41 z kwadratową trójczłonową wieżą, przebudowaną w 1878. Następnym ciekawym obiektem leżącym w pobliżu południowego brzegu jeziora jest ruina pałacu w stylu neogotyku angielskiego, pierwotnie średniowieczny zamek, który otrzymał obecny wygląd w wyniku przebudowy w XVIII w. i następnie w latach 1828, 1845 i 1889. Park przypałacowy w stylu angielskim założony został w 1832 prawdopodobnie według projekt Petera Josepha Lenné; obecnie elementy kompozycji przestrzennej uległy znacznemu zatarciu. Ponadto na terenie parku stoi Dom Ogrodnika zbudowany w 1861, we wsi kuźnia z 1781 oraz ruina młyna wodnego z 1 połowy XIX w., o konstrukcji drewnianej ryglowej.

Celem wycieczki jest Pszczelnik a dokładniej pomnik litewskich lotników. W pobliskim lesie 17 lipca 1933 roku zginęli w katastrofie dwaj litewscy piloci Steponas Darius i Stasys Girenas, którzy samolotem Lituanica wystartowali z Nowego Jorku i zdołali przelecieć Atlantyk bez międzylądowań. Ich lot miał się zakończyć w oddalonym o 650 km Kownie. Jak ktoś lubi piękno przyrody i zabytki to polecam tą trasę.

🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Santok-Dębno Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 121,51 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 147 m

Suma podjazdów: 2 390 m

Suma zjazdów: 2 382 m Kys30 poleca tę trasę Wycieczka Dębno-Santok-Dębno jest jedną z ciekawszych moich wycieczek w tym roku.Drogi głównie asfaltowe, trochę ścieżek rowerowych, jeden odcinek dróg leśnych (Mosina-Sosny) trochę krzaczorów park w Lubnie.

Ciekawym miejscem z punku widzenia historii jest wieś Lubno. Znajdują się w niej ruiny pałacu z XIX wieku. W latach swej świetności pałac wyglądał jak z bajek Disneya. Pałac przetrwał wojnę do roku 1963 roku znajdował się we władani PGR-u, a po tym okresie ulegał stopniowej dewastacji aż do stanu obecnego. W podobny sposób wiele zabytków za czasów komunistycznych było traktowane.

Wieś Czechów to ruiny wiatraka typu holenderskiego z 1843 roku i bunkry z lat 30-tych przy rzece Warcie. Przy bunkrach aż do samego Santoka mogłem na żywo przyjrzeć się Barszczowi Sosnowskiego. Barszcz Sosnowskiego był w latach 60-tych wykorzystywany jako roślina pastewna w PGR. Obecnie jest rośliną niepożądaną i obowiązuje zakaz jej uprawy.

🚲 Trasa rowerowa: trening po świętach Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 58,72 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 81 m

Suma podjazdów: 1 394 m

Suma zjazdów: 1 394 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Święta, święta i po świętach... trzy dni lenistwa i jedzenia ponad miarę. Po świętach czas by przepalić nagromadzone kalorie. Mój dzisiejszy pomysł na trasę to prawie 60 km po drogach asfaltowych i leśnych. Pogoda dziś mi dopisała szczególnie na pierwszych 25 km gdzie lasy chroniły mnie przed wiatrem, podczas gdy droga minimalnie pięła się pod górę. Dalej Lubno, Brzeźno i Łąkomin to już wiatr dawał się we znaki.

🚲 Trasa rowerowa: „Tour de Jamno” Początek trasy: Koszalin

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,7 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 125 m

Suma podjazdów: 343 m

Suma zjazdów: 343 m Rowerzystom trasę poleca Forum_Koszalin Wystartuj w „Tour de Jamno” i pokonaj około 50 kilometrową wycieczkę poprowadzoną w większości po drogach dla rowerów. To jedna z najbardziej klasycznych pętli w okolicach Koszalina i zarazem ulubiona trasa wielu rowerzystów. W sezonie, gdy funkcjonuje tramwaj wodny możesz z Mielna przeprawić się przez jezioro, aby skrócić podróż i wrócić bezpośrednio do Koszalina.

🚲 Trasa rowerowa: po pracy 24.07 Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 43,87 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 128 m

Suma podjazdów: 1 346 m

Suma zjazdów: 1 388 m Kys30 poleca tę trasę Lipcowa przejażdżka prosto po pracy :) Lipiec długie dni, ciepło i ładna pogoda zachęcają do spontanicznych wypadów. Rodzaj trasy mieszany w 2/3 to asfalt a reszta to las :)

Pprzebieg trasy: Dębno-Bogusław-Kamień wielki-Mościce-Witnica-Mosina-Mostno-Dębno

Dane z licznika: dystans 45.12km

czas jazdy: 1:42:23

🚲 Trasa rowerowa: Punkt widokowy - Pogorzelica Początek trasy: Kołobrzeg

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 10,45 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 33 m

Suma podjazdów: 605 m

Suma zjazdów: 621 m Arturkrupa poleca tę trasę Alternatywna trasa do brukowej i mało wygodnej drogi z Pogorzelicy do punktu widokowego. Jechałem tą wybrukowaną i szybko znalazłem fajną szutrową drogę przez las. Jest dużo ciekawsza i przyjemniejsza. Stanowczo polecam.

🚲 Trasa rowerowa: Dąbroszyn- Witnica Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 78,32 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 0 m

Suma podjazdów: 0 m

Suma zjazdów: 0 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom

Dąbroszyn

Wieś początkowo powstała jako osada w XII w. Kolejno znajdowała się w rękach templariuszy, joanitów i prywatnych właścicieli. W XIX wieku Dąbroszyn, zwany wówczas Tamsel, był częstym miejscem wycieczek kostrzyńskich mieszczan. W parku dolnym zachował się najokazalszy z dąbroszyńskich pomników - obelisk zwieńczony figurą Wiktorii - bogini zwycięstwa. Pomnik, dzieło Christiana Raucha, powstał w 1840, w setną rocznicę koronacji Fryderyka Wielkiego. Fryderyk Wielki bywał za młodu w tym parku jako gość Luisy Eleonory - żony ówczesnego właściciela majątku, pułkownika Adama Friedricha von Wreecha. W parku górnym oprócz wymienionej wyżej Świątyni Cecylii zachował się obelisk poświęcony Henrykowi Pruskiemu - bratu Fryderyka Wielkiego. Witnica:

Nazwa Witnica pochodzi od słowa wić, witka, czyli gałązka wierzbowa lub rodzaj wierzby. Najstarsza wzmianka o Witnicy pochodzi z 1262 r., w którym to roku ówczesna wieś rybacka Witze przeszła z rąk templariuszy pod bezpośrednie panowanie margrabiów brandenburskich. Od 1300 r. należała do cystersów z Mironic. W 1539 r. była w posiadłościach panujących Hohenzollerów. W czasie wojny trzydziestoletniej uległa niemal doszczętnemu zniszczeniu.

Rybacka wieś stopniowo zmieniała się w bardziej uprzemysłowioną miejscowość. Od XVI do poł. XIX w. na rzeczce Witnie pracował młyn papierniczy. W połowie XVIII w. założono hutę żelaza wykonującą zamówienia dla wojska oraz manufakturę sukienniczą, zlikwidowaną po wojnie siedmioletniej. W drugiej połowie XVIII w. w wyniku przeprowadzonej melioracji bagien Kotliny Gorzowskiej oraz regulacji Warty i jej pogłębieniu – powstało w okolicy kilka nowych wsi, co podniosło rangę gospodarczą Witnicy jako osady handlowej. W tym samym czasie wytyczono trasę Królewskiej Poczty Pruskiej łączącej Berlin z Królewcem. Po wybudowaniu Kolei Wschodniej w 1857 r. do nazwy Vietz zaczęto dodawać człon Ostbahn. Zbudowanie kolejowej stacji przyczyniło się do wzrostu znaczenia Witnicy jako osady przemysłowej. Odlewnia armat i kul przekształciła się w fabrykę maszyn, powstało 6 cegielni, fabryka kafli, mebli, krochmalu, działały 4 tartaki, 3 młyny wodno-elektryczne i 3 wiatraki. Właśnie w Witnicy wykonano elementy do budowy pierwszej pruskiej (i jednej z pierwszych w świecie) maszyny parowej. Witnica to także silne tradycje browarnicze. Już za panowania cystersów warzono tu piwo, a w 1848 r. powstał browar, który z powodzeniem działa do dziś jako jedyny browar w województwie lubuskim Przez wieki osada nabrała charakteru miejskiego, co w 1935 r. zaowocowało przyznaniem jej praw miejskich. Liczyła sobie wtedy 6500 mieszkańców. Po II wojnie światowej Witnica znalazła się w granicach Polski. Miejscową ludność przesiedlono do Niemiec, a w ich miejsce osiedlili się repatrianci, głównie z Kresów. Początkowo Witnica leżała w województwie poznańskim, później w zielonogórskim, po reformie administracyjnej kraju w 1975 r. weszła w skład województwa gorzowskiego, a obecnie leży w powiecie gorzowskim ziemskim w województwie lubuskim. Jako gmina liczy sobie 13 tys. mieszkańców, z czego 7 tys. żyje w samej Witnicy. Na przełomie XX i XXI w. miasto silnie się rozwinęło, powstała Witnicka Strefa Przemysłowa z fabrykami inwestorów z Polski, Niemiec, Szwajcarii i Holandii, wybudowano obwodnicę, nowy blok oczyszczalni z siecią kanalizacji i wodociągu, powstało Regionalne Centrum Ratownictwa łączące policję, straż pożarną i ratownictwo medyczne w jednym obiekcie oraz nowe przedszkole miejskie, jedno z najnowocześniejszych w województwie.

🚲 Trasa rowerowa: Rezerwat Dolina Świergotki Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 105,57 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 123 m

Suma podjazdów: 1 702 m

Suma zjazdów: 1 679 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 pierwsza jesienna wycieczka rowerowa do Rezerwatu Dolina Świergotki. Pogoda na trasie mi dopisała i sporo atrakcji po drodze. Trasa godna polecenia. Dolina Świergotki wchodzi w skład Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Całą trasę streszczę w jednym słowie Mega!

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Sosny Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 51,9 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podjazdów: 1 529 m

Suma zjazdów: 1 542 m Kys30 poleca tę trasę Wycieczka z Dębna do Sosen, nawierzchnia dróg mieszana (drogi leśne,asfalt) o umiarkowanym stopniu trudności.

Z Dębna do mosiny jedziemy drogą nr 186. Odcinki trasy leśne to dojazd z Mosiny do Sosen i z powrotem do Mosiny.

Sosny (niem. Charlottenhof) to historyczna kolonia Starych Dzieduszyc, założona jako folwark w 1771 roku przez Hansa Bogislawa von Wobeser. Po jego śmierci w 1792 roku miejscowość znalazła się w posiadaniu wdowy – Katheriny Charlotty z domu von dem Borne, na której to cześć kolonia przyjęła swoją niemiecką nazwę.

Ciekawym obiektem zabytkowym w Sosnach jest pałac wraz z przylegającym do niego parkiem. Budy­nek pałacu pochodzi z 1835 roku i zrealizowany został według projektu Neubarta. Park został założony w typie krajobrazowym w stylu angielskim. W parku znajdują się pozostałości po cmentarzu dawnych właścicieli pałacu rodziny von Klitzing. Obecnie park jest trochę zaniedbany, ale i tak warto go zwiedzić to niezwykle urokliwe miejsce.

Jak przygotować się na wycieczkę rowerową?

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na wycieczkę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze trasy rowerowe Zachodniopomorskiego

Najlepszą trasą rowerową w woj. zachodniopomorskim jest bez wątpienia Velo Baltica, która prowadzi wzdłuż całego wybrzeża od Świnoujścia do Jarosławca. Piękne widoki i fascynujące zabytki sprawiają, że trasa zapewnia mnóstwo wrażeń i świetnie nadaje się na dłuższą wyprawę w czasie urlopu lub wakacji. Wycieczkę po Velo Baltica można połączyć ze zwiedzaniem Szlaku Latarń Morskich, który łączy zabytkowe latarnie Świnoujścia (tutejsza jest najwyższa w Polsce, liczy 64,5 m), Kikuta, Niechorza, Kołobrzegu, Gąsek, Darłowa i Jarosławca. Miłośnicy historii XX w. mogą wybrać się na wycieczkę trasą bunkrów Wału Pomorskiego. Wiele z nich udostępnianych jest turystom do zwiedzania, w okolicy szlaku nie brak też atrakcji przyrodniczych, jak piękne Jezioro Zbiczno. Po drodze warto odwiedzić nieco niepokojące Borne Sulinowo – największe opuszczone miasto w Polsce. Szczególnie piękne są trasy rowerowe Pojezierzy Zachodnich. Na pewno zachwyci was odcinek z Trzcińska-Zdroju do Siekierek.