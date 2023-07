Ścieżki rowerowe w woj. zachodniopomorskim. Gdzie w weekend 29 - 30 lipca? Sprawdź proponowane szlaki

Rozglądasz się za pomysłem na ciekawą trasą rowerową w woj. zachodniopomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy dla Ciebie pomysły na trasy rowerowe. Mają różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim warto sprawdzić w weekend.

Ścieżki rowerowe po woj. zachodniopomorskim We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. zachodniopomorskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: z Dębna na j. Dzikie Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 23,4 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 120 m

Suma podjazdów: 1 085 m

Suma zjazdów: 1 116 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Wycieczka z Dębna nad jezioro Gęsi i Dzikie. Początek trasy w Dębnie kieruję się na drogę nr 23 w kierunku na Myślibórz. Po przejechaniu około 7 km skręcam do Więcławia i jadę dalej do Mostna, a później na skrzyżowaniu na Witnice. Po przejechaniu około 2 km od skrzyżowania wjeżdżam w las na drogę pożarową nr. 10 i tu zaczyna się 100% teren. Warto obejrzeć jezioro Gęsi, natomiast na jezioro Dzikie szkoda czasu bo to bagienne tereny.

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Dębna

🚲 Trasa rowerowa: Jezioro Mirotki - Sieciemińskie Rosiczki - Jezioro Topiele Początek trasy: Koszalin

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 48,98 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 122 m

Suma podjazdów: 439 m

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Koszalinie

🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Lubno-Bogdaniec Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 71,59 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podjazdów: 1 645 m

Suma zjazdów: 1 652 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30 Niedzielna trasa początkowo bez pomysłu, gdyż temperatura nieco ponad 2°C i wiatr niszczył morale już na starcie. Początkowo planowałem pojechać do Lubna, by obejrzeć jesienną porą ruiny pałacu.

Pałac w Lubnie mnie intryguje - z pożogi wojennej wyszedł prawie nietknięty. Do końca 1963 roku był cały, gdyż znajdowały się w nim biura PGR-u. Po 1963 roku aż do dnia dzisiejszego wygląda tak jakby ktoś zdetonował w nim sporą bombę. Zastanawia mnie, dlaczego taki los spotkał tak piękny zabytek, czyżby to zemsta za to, że przedwojenni właściciele byli zagorzałymi nazistami?- To pytanie lepiej pozostawić bez odpowiedzi.

Po zwiedzeniu Lubna postanawiam udać się do Bogdańca, by tam trochę pojeździć. Po drodze do Bogdańca jest wieś Stanowice, a tam miłe zaskoczenie - dawny PGR obecnie jest w rękach prywatnych i nowy właściciel wraz z zabudowaniami folwarcznymi remontuje także pałac.

Następnym etapem są okolice Bogdańca i tu wielkie zaskoczenie: mnogość szlaków rowerowych, nordic walking i konnych oraz piękno przyrody - powalają. Szlaki Bogdańca zostawię sobie na wiosnę, by w pełni nasycić oczy walorami przyrodniczymi tej okolicy.

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Dębna

🚲 Trasa rowerowa: Zatoń Dolna- Bielinek Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 150,69 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 140 m

Suma podjazdów: 2 135 m

Suma zjazdów: 2 172 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Sierpniowa trasa rowerowa do Zatoni Dolnej i rezerwatu przyrody Bielinek. Bardzo ciekawa trasa, w tym roku opracowałem i przejechałem ją pierwszy raz, ale już wiem, że tę trasę będę starał się powtarzać co rok.

Na trasie występuje sporo dróg asfaltowych oraz dróg polno-leśnych.

Serdecznie polecam :)

Dane z licznika:

Dystans: 151,64 km

czas jazdy: 6:23:41

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Dębna

🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Bogdaniec Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 72,01 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 134 m

Suma podjazdów: 2 055 m

Suma zjazdów: 2 046 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Niedzielna trasa do Bogdańca.

Celem wycieczki jest lepsze poznanie bogdanieckich lasów, które obfitują w sporo podjazdów.

Najciekawszym miejscem w Bogdańcu jest Dolina trzech młynów i trasa w gorę potoku Bogdanka.

Dolina Trzech Młynów w Bogdańcu to szczególne miejsce. To tutaj mamy możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą, pamiątkami historii. Potok Bogdanka malowniczo się wije w głębokiej dolinie i daje przyjemny chłód w upalne dni. Jest to doskonałe miejsce do wszelkiej aktywności fizycznej od spacerów aż po rowery :)

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Dębna

🚲 Trasa rowerowa: Kierunek Ustronie Morskie Początek trasy: Koszalin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 82,8 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 451 m

Suma zjazdów: 451 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Forum_Koszalin Trasa poprowadzona nadmorską trasą EuroVelo 10. Jej celem jest Ustronie Morskie. Trasa to ok. 80 km dla bardziej wprawionych rowerzystów.

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Koszalinie

🚲 Trasa rowerowa: Bursztynowa trasa Początek trasy: Koszalin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 40,44 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 241 m

Suma zjazdów: 241 m Trasę dla rowerzystów poleca Forum_Koszalin Wycieczka poprowadzona przez najlepszy (zdaniem wielu osób) odcinek drogi rowerowej w regionie - trasa prowadzi przez tzw. „Kozdrówkę”. Odcinek ten pokonujemy lasem w całkowitej ciszy - z dala od zgiełku i hałasu. Na trasie o długości ok. 39 km, znajdziemy także wyjątkowe miejsce z przepięknym ogrodem - zabytkowy „Bursztynowy Pałac” w Strzekęcinie.

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Koszalinie

🚲 Trasa rowerowa: Siekierki Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 95,91 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 181 m

Suma podjazdów: 2 180 m

Suma zjazdów: 2 199 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Wycieczka z Dębna do Siekierek przez pola, lasy i drogi asfaltowe. Ciekawa trasa o średnim stopniu trudności najbardziej dokuczliwe na trasie są drogi polne między Dargomyślem a Wysoką i Wysoką a Sitnem. Drogi te wysypane są tłuczniem i jazda po nich nie należy do komfortowych. Jednakże jest to trasa dość malownicza krajobrazowo i warto się wybrać na te tereny.

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Dębna

🚲 Trasa rowerowa: trening po świętach Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 58,72 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 81 m

Suma podjazdów: 1 394 m

Suma zjazdów: 1 394 m Kys30 poleca tę trasę Święta, święta i po świętach... trzy dni lenistwa i jedzenia ponad miarę. Po świętach czas by przepalić nagromadzone kalorie. Mój dzisiejszy pomysł na trasę to prawie 60 km po drogach asfaltowych i leśnych. Pogoda dziś mi dopisała szczególnie na pierwszych 25 km gdzie lasy chroniły mnie przed wiatrem, podczas gdy droga minimalnie pięła się pod górę. Dalej Lubno, Brzeźno i Łąkomin to już wiatr dawał się we znaki.

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Dębna

🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Barlinek-Dębno Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 127,83 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 150 m

Suma podjazdów: 2 291 m

Suma zjazdów: 2 308 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30

Sierpniowa rowerowa wycieczka do Barlinka. Lato było wyjątkowo pogodne więc warto było wypuścić się trochę dalej :) Rodzaj dróg mieszany: asfalt, drogi polne, drogi leśne, srogi piaszczyste, bruki, szutry- czyli tzw. moc atrakcji na trasie. Trasę oceniam jako ciekawą, w przyszłym roku zamierzam ją powtórzyć i wzbogacić o nowe punkty :)

Dane z licznika rowerowego:

Dystans: 130.59 km

czas jazdy: 5:47:21 Bardzo ciepło sobie wspominam tą trasę, a przy okazji zobaczyłem wiele interesujących mnie zabytków w Barlinku i odwiedziłem rodzinkę z Barlinka :) na trasie wypiłem 1,5l izotoniku, 2piwa, 1,5l wody i kawę ;)

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Dębna

Wycieczka rowerowa - jak się przygotować? Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe. Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne.

Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę! Co zabrać na wycieczkę rowerową? W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę. Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary

Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie. Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

