Ścieżki rowerowe w woj. zachodniopomorskim. Gdzie w weekend 29 - 30 lipca? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Myślisz nad ciekawą trasą rowerową w woj. zachodniopomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy pomysły na trasy rowerowe. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim proponujemy na weekend.

Rowerem po woj. zachodniopomorskim We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. zachodniopomorskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Kierunek Ustronie Morskie Początek trasy: Koszalin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 82,8 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 451 m

Suma zjazdów: 451 m Forum_Koszalin poleca tę trasę Trasa poprowadzona nadmorską trasą EuroVelo 10. Jej celem jest Ustronie Morskie. Trasa to ok. 80 km dla bardziej wprawionych rowerzystów.

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Koszalinie

🚲 Trasa rowerowa: Szosowo Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 109,82 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 105 m

Suma podjazdów: 1 788 m

Suma zjazdów: 1 791 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30 Moja pierwsza tegoroczna trasa rowerem szosowym. Za cel stawiam dziś pętlę do Cedyni. Rodzaj dróg tylko asfaltowe :)

Z Dębna do Cedyni jedzie się super- lekkie górki, a juz z Cedyni trochę gorzej bardziej dokuczliwe górki:)

Trasa bardzo ciekawa a wadą tej trasy był rower szosowy który mocno mnie ograniczał i sprowadzał tylko do drogi asfaltowej :)

Przebieg trasy: Dębno-Dargomysl-Chwarszczany-Bileszkowice-Mieszkiwuce-Gozdowice-siekierki-Stary Kostrzynek-Cedynia

Dane z licznika:

dystans: 112.73km

czas jazdy: 3:55:44

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Dębna

🚲 Trasa rowerowa: Dębno średnia pętla Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 49,91 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 78 m

Suma podjazdów: 1 135 m

Suma zjazdów: 1 138 m Kys30 poleca tę trasę Pętla wokół Dębna drogami asfaltowymi.

Przebieg trasy: Dębno, Dargomyśl, Cychry, Bogusław, Kamień Wielki, Mościce, Witnica, Mosina, Mostno, Dębno.

Kiepskie odcinki asfaltu na trasie to: odcinek między Bogusławiem a Kamieniem Wielkim, Kamień Wielki, Moscice aż do skrzyżowania z drogą nr 132, odcinek miedzy Witnicą a Mosiną częściowo jest fatalny dla roweru szosowego.

Mimo tych niedogodności trasa obfituje w piękne plenery i ciekawe zabytki.

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Dębna

🚲 Trasa rowerowa: Radary Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 55,69 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 106 m

Suma podjazdów: 1 753 m

Suma zjazdów: 1 767 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30 Niedzielna trasa do Chełma Dolnego w poszukiwaniu pozostałości po niemieckich radarach. Trasa bardzo ciekawa tematycznie. Przebieg trasy: Dębno-Grzymiradz-Dyszno-Krężelin-Chłopowo-Chełm Dolny-Warnice-Smolnica-Dębno.

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Dębna

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Sosny Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 51,9 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podjazdów: 1 529 m

Suma zjazdów: 1 542 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Wycieczka z Dębna do Sosen, nawierzchnia dróg mieszana (drogi leśne,asfalt) o umiarkowanym stopniu trudności.

Z Dębna do mosiny jedziemy drogą nr 186. Odcinki trasy leśne to dojazd z Mosiny do Sosen i z powrotem do Mosiny.

Sosny (niem. Charlottenhof) to historyczna kolonia Starych Dzieduszyc, założona jako folwark w 1771 roku przez Hansa Bogislawa von Wobeser. Po jego śmierci w 1792 roku miejscowość znalazła się w posiadaniu wdowy – Katheriny Charlotty z domu von dem Borne, na której to cześć kolonia przyjęła swoją niemiecką nazwę.

Ciekawym obiektem zabytkowym w Sosnach jest pałac wraz z przylegającym do niego parkiem. Budy­nek pałacu pochodzi z 1835 roku i zrealizowany został według projektu Neubarta. Park został założony w typie krajobrazowym w stylu angielskim. W parku znajdują się pozostałości po cmentarzu dawnych właścicieli pałacu rodziny von Klitzing. Obecnie park jest trochę zaniedbany, ale i tak warto go zwiedzić to niezwykle urokliwe miejsce.

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Dębna

🚲 Trasa rowerowa: Dolsk Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 51,01 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 122 m

Suma podjazdów: 1 718 m

Suma zjazdów: 1 709 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Niedzielna przejażdżka rowerowa do Dolska śladami zabytków. Temperatura dzisiaj jest w miarę znośna od 7°C na początku trasy do 9,5°C pod koniec wycieczki.

Wycieczka rozpoczyna się i kończy w Dębnie. Przebieg trasy to w 60% drogi asfaltowe i częściowo bruk, a pozostałe 40% to drogi leśne i polne. W lasach i na polach warunki do jazdy kiepskie: dużo błota i kałuż. Mimo tych małych niedogodności morale dziś mam wysokie dzięki ciekawym plenerom i aurze (nie pada i nie piz....) :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Barlinek-Dębno Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 127,83 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 150 m

Suma podjazdów: 2 291 m

Suma zjazdów: 2 308 m Kys30 poleca tę trasę

Sierpniowa rowerowa wycieczka do Barlinka. Lato było wyjątkowo pogodne więc warto było wypuścić się trochę dalej :) Rodzaj dróg mieszany: asfalt, drogi polne, drogi leśne, srogi piaszczyste, bruki, szutry- czyli tzw. moc atrakcji na trasie. Trasę oceniam jako ciekawą, w przyszłym roku zamierzam ją powtórzyć i wzbogacić o nowe punkty :)

Dane z licznika rowerowego:

Dystans: 130.59 km

czas jazdy: 5:47:21 Bardzo ciepło sobie wspominam tą trasę, a przy okazji zobaczyłem wiele interesujących mnie zabytków w Barlinku i odwiedziłem rodzinkę z Barlinka :) na trasie wypiłem 1,5l izotoniku, 2piwa, 1,5l wody i kawę ;)

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Dębna

🚲 Trasa rowerowa: po pracy 24.07 Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 43,87 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 128 m

Suma podjazdów: 1 346 m

Suma zjazdów: 1 388 m Kys30 poleca tę trasę Lipcowa przejażdżka prosto po pracy :) Lipiec długie dni, ciepło i ładna pogoda zachęcają do spontanicznych wypadów. Rodzaj trasy mieszany w 2/3 to asfalt a reszta to las :)

Pprzebieg trasy: Dębno-Bogusław-Kamień wielki-Mościce-Witnica-Mosina-Mostno-Dębno

Dane z licznika: dystans 45.12km

czas jazdy: 1:42:23

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Dębna

🚲 Trasa rowerowa: lasami szlakiem i bez szlaku Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,05 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 204 m

Suma podjazdów: 2 018 m

Suma zjazdów: 1 996 m Kys30 poleca tę trasę Niedzielny wypad do lasu z Dębna do Mostna kostką brukową, później asfaltem aż za byłe lotnisko polowe i w las. Po lasach przebijam się do Jeziora Wielkiego koło Witnicy. Stan dróg leśnych określam na średni dwa dni temu padało i trochę piasków namokło.

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Dębna

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Łąkomin Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 39,19 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 1 450 m

Suma zjazdów: 1 431 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Przebieg trasy: Dębno, Więcław, Łąkomin, Barnówko, Więcław, Dębno. Większość dróg na trasie przebiega przez tereny leśne, stan dróg w lesie różny od piaszczystych do wysypanych tłuczniem. Najtrudniejsze odcinki trasy to drogi leśne przebiegające po byłych zrąbach.

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Dębna

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Jak przygotować się na wycieczkę rowerową? Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać.

Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę! Co zabrać na rower? W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę. Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary

Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie. Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

