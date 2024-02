Ścieżki rowerowe w woj. zachodniopomorskim. Gdzie w weekend 24 - 25 lutego? Pomysły na jednodniową wyprawę

Rozmyślasz nad ciekawą trasą rowerową w woj. zachodniopomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 10 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim warto wybrać w weekend.

Ścieżki rowerowe po woj. zachodniopomorskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. zachodniopomorskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 24 lutego w woj. zachodniopomorskim ma być od 2°C do 10°C. Nie powinno padać. W niedzielę 25 lutego w woj. zachodniopomorskim ma być od 2°C do 11°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Wałami nad Wartą, przez Bogdaniec i okoliczne lasy Początek trasy: Lipiany

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46,42 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 137 m

Suma podjazdów: 2 370 m

Suma zjazdów: 2 368 m Rowerzystom trasę poleca Jury21

Trasa początkowo łatwa, niewymagająca zbyt dużego wysiłku na odcinku od wałów nadwarciańskich do Bogdańca. Teren zmienia się diametralnie po wjeździe do lasów za Bogdańcem. Spora ilość ciężkich podjazdów, ale również dynamicznych zjazdów.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Siekierki Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 95,91 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 181 m

Suma podjazdów: 2 180 m

Suma zjazdów: 2 199 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Wycieczka z Dębna do Siekierek przez pola, lasy i drogi asfaltowe. Ciekawa trasa o średnim stopniu trudności najbardziej dokuczliwe na trasie są drogi polne między Dargomyślem a Wysoką i Wysoką a Sitnem. Drogi te wysypane są tłuczniem i jazda po nich nie należy do komfortowych. Jednakże jest to trasa dość malownicza krajobrazowo i warto się wybrać na te tereny.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Lubno-Bogdaniec Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 71,59 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podjazdów: 1 645 m

Suma zjazdów: 1 652 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Niedzielna trasa początkowo bez pomysłu, gdyż temperatura nieco ponad 2°C i wiatr niszczył morale już na starcie. Początkowo planowałem pojechać do Lubna, by obejrzeć jesienną porą ruiny pałacu.

Pałac w Lubnie mnie intryguje - z pożogi wojennej wyszedł prawie nietknięty. Do końca 1963 roku był cały, gdyż znajdowały się w nim biura PGR-u. Po 1963 roku aż do dnia dzisiejszego wygląda tak jakby ktoś zdetonował w nim sporą bombę. Zastanawia mnie, dlaczego taki los spotkał tak piękny zabytek, czyżby to zemsta za to, że przedwojenni właściciele byli zagorzałymi nazistami?- To pytanie lepiej pozostawić bez odpowiedzi.

Po zwiedzeniu Lubna postanawiam udać się do Bogdańca, by tam trochę pojeździć. Po drodze do Bogdańca jest wieś Stanowice, a tam miłe zaskoczenie - dawny PGR obecnie jest w rękach prywatnych i nowy właściciel wraz z zabudowaniami folwarcznymi remontuje także pałac.

Następnym etapem są okolice Bogdańca i tu wielkie zaskoczenie: mnogość szlaków rowerowych, nordic walking i konnych oraz piękno przyrody - powalają. Szlaki Bogdańca zostawię sobie na wiosnę, by w pełni nasycić oczy walorami przyrodniczymi tej okolicy.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Łąkomin na spontanie Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 37,07 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 30 m

Suma podjazdów: 323 m

Suma zjazdów: 328 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30

Wiosenna spontaniczna trasa do Łąkomina :)

Tematem dzisiejszej trasy są walory przyrodnicze okolicy Łąkomina. Łąkomin (niem. do 1945 r. Lindwerder) jest to niewielka wieś położona w województwie lubuskim, w powiecie gorzowskim, w gminie Lubiszyn.

Miejscowość została założona w 1765 r. na terenie starej smolarni, jako kolonia Barnówka. W 1801 r. mieszkało tutaj 3 kolonistów i znajdowała się smolarnia[6]. W 1844 r. Łąkomin liczył już 27 budynków mieszkalnych, działał młyn (Sennewitz Mühle). Od 29.04.1872 r. stał się oddzielną gminą (niem. Gemeinde) i uniezależnił od Barnówka. W końcu XIX w. wybudowano tu pałac, którego właścicielem był berliński przemysłowiec. Po 1945 r. wieś popadła w ruinę, a wiele budynków zostało rozebranych prawdopodobnie na rzecz odbudowy Warszawy. Ocalał jedynie pałac (splądrowany przez wojska radzieckie) i zabudowania przypałacowe.

Polska nazwa Łąkomin została nadana w 1948 r.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Dolsk Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 49,74 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 126 m

Suma podjazdów: 1 642 m

Suma zjazdów: 1 625 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Trasa z Dębna do Dolska przebiega głównie drogami asfaltowymi o małym natężeniu ruchu, natomiast odcinki dróg leśnych są w miarę dobrym stanie. Początek i koniec trasy rozpoczyna się w Dębnie. Przebieg trasy: Dębno, Klepin, Grzymiradz, Dyszno, Różańsko, Dolsk, Barnówko, Więcław, Mostno, Dębno.

Piękno przyrody i ciekawa historia to mocne atuty tej trasy.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Cedynia- rajd niepodległościowy Początek trasy: Chojna

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 67,58 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podjazdów: 1 290 m

Suma zjazdów: 1 298 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Cedyński klub rowerowy zorganizował rajd. Ciekawi ludzie i ciekawa trasa do tego piękna pogoda umilała nam dzisiejszy dzień.

Meta rajdu i poczęstunek znajdował się u podnóża góry Czcibora. Bitwa pod Cedynią jest w polskiej historii wspominana jako pierwsze zwycięstwo oręża polskiego nad niemieckim. Będąc dokładnym jest to zwycięstwo Piastów pod wodzą Mieszka I nad wojskami Marchii Łużyckiej dowodzonej przez Hodona. Źródeł pisanych na temat początków naszych dziejów jest niewiele. Przyjmuje się, że o historii mówią kamienie i drewno. W przypadku bitwy pod Cedynią odnajdujemy wzmianki aż w dwóch kronikach. W „Żywocie Świętego Wojciecha” Brunon z Kwerfurtu wspomina zwycięstwo Mieszka I nad Hodo, który „z poszarpanym proporcem rzucił się do ucieczki”. Thietmar z Merseburga pisze o walce Mieszka z Hodonem w miejscu zwanym Cidini w dniu św. Jana Chrzciciela 972 roku (24 czerwca 972 roku). Najwspanialsi żołnierze Hodona zostali zabici przez brata Mieszka – Czcibora.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Spontan po pracy (jezioro Smoleń) Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,59 km

Czas trwania wyprawy: 50 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 582 m

Suma zjazdów: 654 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Krótka trasa po lesie zaraz po pracy. Dzisiaj temperatura niezbyt zachęca do dłuższej jazdy 1,7°C i do tego jeszcze wieje. Pogoda i brak pomysłu zaprowadziły mnie nad jezioro Smoleń.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Zimowy Park Ujście Warty Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 53,06 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 573 m

Suma zjazdów: 563 m Kys30 poleca tę trasę Niedzielny rowerowy wypad do Parku Ujście Warty. Zaplanowanej trasy nie udało mi się w całości przejechać ze względu na kilka zdarzeń na trasie. Pierwszą poważną przeszkodą była silna śnieżyca w okolicach Kaleńska która towarzyszyła mi aż do Dąbroszyna. Śnieg padał tak intensywnie, że gdyby okulary miały wycieraczki to i tak nie nadążyły by odbierać padającego śniegu ;) Efektem tego był bałwan na rowerze oklejony cały mokrym sniegiem (temperatura 0°C) W Dąbroszynie śnieżyca ustała, lecz śnieg padał nadal, więc spróbowałem wjechać do parku i tu klops: z przedniego koła wylatało powietrze, okazało się że łatka którą przykleiłem tydzień temu w terenie puściła (FUCK!) Mokry i zmarznięty kleję dentkę i oduszczam sobie dalsze wojaże, czas wracać do domu (jakieś 30-parę kilometrów jeszcze przede mną)

Trasa w warunkach letnich należy do bardzo łatwych, a w warunkach zimowych to już nie jest tak kolorowo :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Tarnów-Dębno Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 50,03 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 183 m

Suma podjazdów: 2 271 m

Suma zjazdów: 2 266 m Kys30 poleca tę trasę Trasa Dębno-Tarnów-Dębno, pod wieloma względami jest bardzo atrakcyjną trasą. Zacznę od dróg gdzie spotkać tu można każdy rodzaj nawierzchni. Drogi leśne wysypane tłuczniem, drogi leśne żużlowe, piaszczyste, drogi asfaltowe i najbardziej upierdliwe (bez odpowiednich spodenek) drogi brukowe na trasie występuje aż 5 odcinków bruku. Wieś Brzeźno jest niezwykle malowniczym miejscem dzięki otaczającej ją przyrodzie i kilku zabytkom, ale można w niej też dostrzec spore rozwarstwienie społeczne (niektóre chatki się rozpadają).

Na trasie zahaczyłem też o Jezioro Postne - chciałem sprawdzić czy woda tam się oczyściła bo w lipcu była mętna, dalej jej czystość jest daleka do ideału.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Sarbinowo-Dąbroszyn-Witnica Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,38 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 1 376 m

Suma zjazdów: 1 377 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Trasa z Dębna do Witnicy prowadzi przez wiele ciekawych miejsc bocznymi drogami o małym natężeniu ruchu.

Wycieczkę rozpoczynamy w Dębnie i kierujemy się w stronę miejscowości Dargomyśl drogą nr 127. W Dargomyślu możemy zobaczyć kościół z 1260 roku, oraz młyn z 1914 roku. Dalej jedziemy drogą nr 127 do Chwarszczan, tam na naszej trasie znajduje się Kaplica Templariuszy z XIII w. W Chwarszczanach skręcamy w lewo na drogę nr 31 kierunek Kostrzyn i po przejechaniu około 3 km dojeżdżamy do miejsca upamiętniającego Bitwę pod Sarbinowem z 1758 roku. Opuszczamy miejsce dawnej bitwy i udajemy się do Sarbinowa gdzie możemy obejrzeć zabytkowy kościół z 1856 roku wraz z częściowo zachowanym starym wyposażeniem. Kościół w Sarbinowie znajduje się tuż przy skrzyżowaniu dróg ruszamy dalej w kierunku wsi Krześnica, a tam skręcamy w prawo do Dąbroszyna. Po wjeździe do Dąbroszyna spotkała mnie niespodzianka w postaci kapcia w przednim kole. Półgodzinna przymusowa przerwa na miejscowym boisku dała czas na załatanie dętki i kontynuowanie dalszej wycieczki. W Dąbroszynie jest wiele ciekawych miejsc i zabytków do obejrzenia min. zespół pałacowo- parkowy, kościół z 1825 roku, zabytkowy folwark. Ruszamy dalej w stronę Gorzowa drogą nr 132, mijamy kilka wsi i dojeżdżamy do Witnicy.

Nawiguj

Jak przygotować się na wycieczkę rowerową?

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze trasy rowerowe Zachodniopomorskiego

Najlepszą trasą rowerową w woj. zachodniopomorskim jest bez wątpienia Velo Baltica, która prowadzi wzdłuż całego wybrzeża od Świnoujścia do Jarosławca. Piękne widoki i fascynujące zabytki sprawiają, że trasa zapewnia mnóstwo wrażeń i świetnie nadaje się na dłuższą wyprawę w czasie urlopu lub wakacji. Wycieczkę po Velo Baltica można połączyć ze zwiedzaniem Szlaku Latarń Morskich, który łączy zabytkowe latarnie Świnoujścia (tutejsza jest najwyższa w Polsce, liczy 64,5 m), Kikuta, Niechorza, Kołobrzegu, Gąsek, Darłowa i Jarosławca. Miłośnicy historii XX w. mogą wybrać się na wycieczkę trasą bunkrów Wału Pomorskiego. Wiele z nich udostępnianych jest turystom do zwiedzania, w okolicy szlaku nie brak też atrakcji przyrodniczych, jak piękne Jezioro Zbiczno. Po drodze warto odwiedzić nieco niepokojące Borne Sulinowo – największe opuszczone miasto w Polsce. Szczególnie piękne są trasy rowerowe Pojezierzy Zachodnich. Na pewno zachwyci was odcinek z Trzcińska-Zdroju do Siekierek.