Ścieżki rowerowe w woj. zachodniopomorskim. Gdzie w weekend 14 - 15 października? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Szukasz inspiracji na ciekawą trasą rowerową w woj. zachodniopomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Znaleźliśmy pomysły na trasy rowerowe. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim warto wybrać w weekend.

Trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. zachodniopomorskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Santok Początek trasy: Lipiany

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,68 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 105 m

Suma podjazdów: 458 m

Suma zjazdów: 445 m Rowerzystom trasę poleca Deiv Trasa prowadzi z Gorzowa Wlkp. przez Wawrów (Pierwsza historyczna wzmianka o wsi pochodzi z 1319 roku.), Janczewo, Gralewo (Wieś znana z kilku wczesnośredniowiecznych znalezisk, min. znaleziono tu skarb z 985 r., a drugi z 1060-1070 ozdoby miejscowego i skandynawskiego pochodzenia — plecione naszyjniki i tarczowate wisiorki). Santok to jedna z najstarszych miejscowości w Polsce, pierwsza wzmianka pisana o Santoku pochodzi z 1097 roku, natomiast początki grodu santockiego sięgają przełomu VII i VIII wieku., Czechów (We wczesnym średniowieczu Czechów był gródkiem w systemie obronnym linii Noteci i Warty, a nazwa wsi wywodzi się podobno od osadzonych tu Czechów, tworzących załogę grodu, sprowadzonych przez Mieszka I. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1238 r.). Koniec w Gorzowie Wlkp.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Trasa dla fanów przyrody Początek trasy: Koszalin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,08 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 38 m

Suma podjazdów: 271 m

Suma zjazdów: 271 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Forum_Koszalin Trasa przygotowana specjalnie dla fanów przyrody. Rezerwat Lubiatowo, las w okolicy Manowa, droga przez „Kozdrówkę” oraz urocze jezioro Czarne – wszystkie te miejsca są wyjątkowo ładne i wszystkie można podziwiać podczas jazdy właśnie tą trasą. Kto wie, może to idealny pomysł na wyjazd piknikowy? Należy jednak pamiętać, że dystans ok. 35 km musimy pokonać rowerem, który poradzi sobie z jazdą po leśnych i polnych ścieżkach.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Koszalina

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Zatoń Dolna Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 114,09 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 782 m

Suma zjazdów: 758 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Dolina Miłości w Zatoni Dolnej - malowniczy park krajobrazowo-naturalistyczny położony w dolinie o romantycznej nazwie „Dolina Miłości” pomiędzy Krajnikiem Dolnym, Krajnikiem Górnym i Zatonią Dolną w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Chojna. Znajduje się na pow. około 80 ha, położony między wzgórzami, zwanymi dawniej „Wzgórzami Zatońskimi”, opadającymi ku Dolinie Dolnej Odry. Park założony został w latach 50. XIX w., stanowiąc część zespołu pałacowo-parkowego posiadłości rycerskiej Krajnika Górnego, na terenie ukształtowanym faliście, pociętym głębokimi jarami. Zbocza wzniesień przecięte są licznymi alejkami. Elementami kompozycyjnymi parku są liczne głazy okolicznościowe z wypisanymi datami i nazwiskami osób odwiedzających teren do roku 1945 oraz dwie rzeźby ogrodowe (w dolinie) "ADAM" i "EWA" usytuowane w pobliżu stawów. Z dawnych elementów układu przestrzennego parku istnieją czytelne szlaki komunikacyjne: drogi, aleje, ścieżki spacerowe.

Będąc w Zatoni Dolnej, trochę zabłądziłem, skończył mi się szlak i zacząłem się przedzierać drogami polnymi w stronę najbliższej wioski. Nie polecam takiego rozwiązania - lepiej trzymać się wyznaczonego szlaku, by uniknąć niespodzianek.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Dębna

🚲 Trasa rowerowa: Johanneshof Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 55,97 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 106 m

Suma podjazdów: 1 752 m

Suma zjazdów: 1 766 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30 Johanneshof to stara nazwa niemieckiej leśniczówki w pobliżu Chełma Dolnego. Trasa łatwa niezwykle malownicza, polecam ją dla miłośników historii i przyrody. Rodzaj trasy mieszany: asfalt., bruk, drogi leśne i polne.

Przebieg trasy: Dębno-Grzymiradz-Dyszno-Krężelin-Chłopowo-Chełm Dolny-Warnice-Smolnica-Dębno.

Dane z licznika:

dystans: 57.70km

czas: 2:37

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Dębna

🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Mosina-Witnica-Sosny Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 49,14 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 78 m

Suma podjazdów: 1 417 m

Suma zjazdów: 1 392 m Kys30 poleca tę trasę Niedzielna przejażdżka z żoną. Dziś jest ostatnia niedziela listopada i ostatnia trasa jesienna za tydzień zaczynamy sezon zimowy:)

Trasa łatwa, przebieg trasy: Dębno-Mostno-Mosina-Witnica-Sosny-Mosina-Mostno-Dębno.

Dane z licznika:

dystans 50.16 km

czas jazdy: 2:38:33

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Dębna

🚲 Trasa rowerowa: ujście rzeki Myśli Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 49,71 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 1 257 m

Suma zjazdów: 1 240 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Wycieczka z Dębna do Chlewic do ujścia rzeki Myśli. Trasa rozpoczyna się w Dębnie skąd udaję się do Dargomyśla następnie Chwarszczany, Gudzisz, Namyślin i Chlewice. Przebieg trasy mieszany w postaci dróg asfaltowych o małym natężeniu ruchu aż do wsi Chlewice. W Chlewicach wjeżdżam na łąki i kieruję się w stronę ujścia rzeki Myśli. Polecam tą trasę ze względu na piękno przyrody.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Dębna

🚲 Trasa rowerowa: niedzielna traska Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 45,02 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 81 m

Suma podjazdów: 1 508 m

Suma zjazdów: 1 533 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30 Błoto liście wiatr chłód ale mega pozytywnie. Ternen koło 30 km reszta to asfalt. Czas jazdy 2:47 dystans 47.65km z licznika.

Przebieg trasy: Dębno-Grzymiradz-Dyszno-Chłopowo-Chełm Dolny-Warnice-Smolnica-Dębno

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Dębna

🚲 Trasa rowerowa: Gudzisz Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 39,22 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 52 m

Suma podjazdów: 932 m

Suma zjazdów: 922 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30 Szybka rowerowa traska do Gudzisza. Rodzaj dróg na trasie mieszany. Trasa lekka i przyjemna.

Gudzisz (niem. do 1945 r. Kutzdorf) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w gminie Boleszkowice. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa gorzowskiego. Wieś o charakterze owalnicy. Według danych z 2005 r. miejscowość liczyła 277 mieszkańców.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Dębna

🚲 Trasa rowerowa: Łąkomin na spontanie Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 37,07 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 30 m

Suma podjazdów: 323 m

Suma zjazdów: 328 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30

Wiosenna spontaniczna trasa do Łąkomina :)

Tematem dzisiejszej trasy są walory przyrodnicze okolicy Łąkomina. Łąkomin (niem. do 1945 r. Lindwerder) jest to niewielka wieś położona w województwie lubuskim, w powiecie gorzowskim, w gminie Lubiszyn.

Miejscowość została założona w 1765 r. na terenie starej smolarni, jako kolonia Barnówka. W 1801 r. mieszkało tutaj 3 kolonistów i znajdowała się smolarnia[6]. W 1844 r. Łąkomin liczył już 27 budynków mieszkalnych, działał młyn (Sennewitz Mühle). Od 29.04.1872 r. stał się oddzielną gminą (niem. Gemeinde) i uniezależnił od Barnówka. W końcu XIX w. wybudowano tu pałac, którego właścicielem był berliński przemysłowiec. Po 1945 r. wieś popadła w ruinę, a wiele budynków zostało rozebranych prawdopodobnie na rzecz odbudowy Warszawy. Ocalał jedynie pałac (splądrowany przez wojska radzieckie) i zabudowania przypałacowe.

Polska nazwa Łąkomin została nadana w 1948 r.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Dębna

🚲 Trasa rowerowa: Czelin Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 76,39 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podjazdów: 552 m

Suma zjazdów: 552 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Czelin jest średniej wielkości, dobrze rozwiniętą wsią. Ze względu na swoje walory oraz liczne gospodarstwa rolne jest wsią o charakterze rolniczo-letniskowym.

Jest to bardzo stara miejscowość, jej początki sięgają I - II w.n.e. W VI - X w.n.e. istniała na tym terenie pierwsza osada, a pod koniec X w. gród. Wieś po raz pierwszy wzmiankowana była w 1250 r., znajdowała się wówczas na terytorium Nowej Marchii. Już na początku XIV w. uzyskała prawa miejskie. W XIV w. na terenie Czelina powstał archidiakonat gdzie prowadzono Kancelarię Katedry Kamieńskiej. Na przestrzeni wieków miasto miało wielu właścicieli. Pod zarządem Fryderyka Wilhelma I, wieś utraciła prawa miejskie przez utworzenie na jej terenie kompleksu dóbr elektorskich. Podczas drugiej wojny światowej Czelin doznał wielu zniszczeń. W 1945 r. postawiono nad Odrą pierwszy słup graniczny.

Wieś posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę. Dzięki zabudowie zlokalizowanej wzdłuż drogi powiatowej i dróg gminnych mieszkańcy mogą bez trudu przemieszczać się, ponadto turyści z łatwością trafiają do tej uroczej miejscowości. Obecność miejsc noclegowych oraz sklepów stanowi dobrą bazę dla osób poszukujących miejsca do wypoczynku. We wsi zlokalizowana jest również szkoła podstawowa, która funkcjonuje od 1946 r, a jej obwód obejmuje pobliskie miejscowości. Mieszkańcy Czelina mogą korzystać z lokalnych instytucji i organizacji takich jak: Leśnictwo Czelin, koło gospodyń wiejskich oraz Klub Piłkarski "Odra".

Największym zabytkiem wsi jest wzniesiony w XIII w. granitowy kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej. W pierwszej połowie XIX w. został pierwszy raz przebudowany. Po zniszczeniach jakie dosięgnęły go podczas wojny przebudowano go po raz drugi w latach 1982 - 1984. Przy kościele znajduje się zabytkowy cmentarz.

Warto zobaczyć zabytkowy zespół folwarczny z dworem pochodzącym z XVIII w. oraz zabudowaniami gospodarczymi z XIX i XX w.

Ważnym, historycznym elementem wsi są obeliski. Duży obelisk stoi w miejscu, gdzie w 1945 r. żołnierze 6 Samodzielnego Batalionu Pontonowo-Mostowego Wojska Polskiego umieścili słup graniczny nad Odrą. Mały obelisk znajduje się ok. 100 m od dużego obelisku, w lesie. Pierwotnie stał w miejscu, gdzie obecnie stoi duży obelisk.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Dębna

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Jak przygotować się na wycieczkę rowerową?

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe.

Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne. Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę!

Co wziąć na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa.

Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze trasy rowerowe Zachodniopomorskiego

Najlepszą trasą rowerową w woj. zachodniopomorskim jest bez wątpienia Velo Baltica, która prowadzi wzdłuż całego wybrzeża od Świnoujścia do Jarosławca. Piękne widoki i fascynujące zabytki sprawiają, że trasa zapewnia mnóstwo wrażeń i świetnie nadaje się na dłuższą wyprawę w czasie urlopu lub wakacji. Wycieczkę po Velo Baltica można połączyć ze zwiedzaniem Szlaku Latarń Morskich, który łączy zabytkowe latarnie Świnoujścia (tutejsza jest najwyższa w Polsce, liczy 64,5 m), Kikuta, Niechorza, Kołobrzegu, Gąsek, Darłowa i Jarosławca. Miłośnicy historii XX w. mogą wybrać się na wycieczkę trasą bunkrów Wału Pomorskiego. Wiele z nich udostępnianych jest turystom do zwiedzania, w okolicy szlaku nie brak też atrakcji przyrodniczych, jak piękne Jezioro Zbiczno. Po drodze warto odwiedzić nieco niepokojące Borne Sulinowo – największe opuszczone miasto w Polsce. Szczególnie piękne są trasy rowerowe Pojezierzy Zachodnich. Na pewno zachwyci was odcinek z Trzcińska-Zdroju do Siekierek.

Podkarpackie dostępne nie tylko dla pełnosprawnych