Ścieżki nordic walking w woj. zachodniopomorskim. Gdzie wybrać się w weekend 28 - 29 października. 3 najlepsze trasy

Nordic walking w woj. zachodniopomorskim warto uprawiać w wielu miejscach. Ale zachęcamy do wybrania ścieżek polecanych przez innych mieszkańców. We współpracy z Traseo chcemy Wam zaproponować 3 ciekawe ścieżki nordic walking w woj. zachodniopomorskim. Na każdy weekend prezentujemy Wam nowy zestaw szlaków do wyboru. Przekonaj się, jakie szlaki przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki nordic walking w woj. zachodniopomorskim

Jakie trasy nordic walking w woj. zachodniopomorskim polecają mieszkańcy? Sprawdziliśmy to. Traseo to aplikacja, w której każdy ma możliwość zapamiętywania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 popularne trasy nordic walking w woj. zachodniopomorskim. Znajdź najciekawszą dla siebie. Nim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: 147Ultra - Ultramaraton Szczecin - Kołobrzeg Początek trasy: Stepnica

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 159,02 km

Czas trwania marszu: 53 godz.

Przewyższenia: 84 m

Suma podejść: 785 m

Suma zejść: 798 m Trasę dla amatorów nordic walking poleca Lu_ka Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję 147ULTRA Szczecin - Kołobrzeg!

Tegoroczne zawody 147Ultra odbędą 9-10 czerwca 2017. Ultrasi - zarówno biegacze, jak i rowerzyści będą mogli zmierzyć się z dystansem 100 mil pięknej trasy prowadzącej z samego serca Szczecina - Wałów Chrobrego nad morze do Kołobrzegu. Biegaczy chcących pokonać ponad sto kilometrów, ale gotowych poczekać jeszcze na deser w postaci 100 mil zapraszamy na

111Ultra malowniczą trasę z Maszewa do Kołobrzegu. Nawiguj 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Złotów - trasa Noric Walking Początek trasy: Biały Bór

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,93 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podejść: 75 m

Suma zejść: 74 m A.rz57 poleca tę trasę na marsz

Propozycja trasy nordic walking ze Złotowa, jako alternatywa dla tych, którym znudziło się chodzenie promenadą. Trasa troszkę dłuższa niż wokół jeziora, ale z atrakcjami. Prowadzi z ul. Wioślarskiej, gdzie można zaparkować samochód koło stadionu. Przechodzimy przez park, aż na pola za Blękwitem. Przechodzimy przez wieś i wchodzimy w las za amfiteatrem. Lasem wracamy do ul. Wioślarskiej.

Las, pola, łąki, piękne widoki, możliwość napotkania ptaków i dzikich zwierząt: to zalety tej trasy. Dzieciom też będzie się podobało.

Patrz zdjęcia. Tłoku tu nie będzie. Polecam.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wędrówka po zakamarkach Parku Narodowego Borów Tucholskich Początek trasy: Sławno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,29 km

Czas trwania marszu: 5 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 74 m

Suma podejść: 1 061 m

Suma zejść: 1 050 m GR3miasto poleca tę trasę na marsz

Bory Tucholskie to dość obszerny, a zarazem urozmaicony teren przepięknych, wiecznie zielonych lasów, wśród których skrywa się mnóstwo malowniczych jezior i rzek. Podczas jednego z ostatnich zimowych weekendów mieliśmy okazję wędrować przez Zaborski Park Krajobrazowy oraz Park Narodowy Borów Tucholskich. To wspaniały rejon pod kątem wszelakiej turystyki: pieszej, rowerowej oraz kajakowej. Wiedzie tędy mnóstwo ciekawych szlaków, a także ścieżek dydaktycznych, które mieliśmy okazję poznać. Na terenie obu obszarów jest w sumie 48 akwenów, które zobaczyć można z różnych perspektyw. W lasach na turystę czeka wiele miejsc wypoczynkowych w postaci zadaszonych wiat z ławami, gdzie zatrzymać się można na piknik. Często w obrębie takich miejsc utworzone są także ścieżki edukacyjne wiodące drewnianymi, dość wąskimi kładkami. Pokonać je można jednak tylko pieszo. Ruch rowerowy jest tu niestety zabroniony.

Przemierzając Park Narodowy Borów Tucholskich dotarliśmy także do okazałego pomnika przyrody - Dębu Bartuś. Jest to najbardziej znane i zarazem najstarsze drzewo pomnikowe parku - jego wiek szacuje się na około 600 lat. Bartuś ma wysokość 25 m i obwód 6,7 m. Wewnątrz pnia występuje obszerna dziupla. Imię drzewa z pewnością nawiązuje do najbardziej znanego polskiego dębu - Bartka z leśnictwa Bartków (gm. Zagnańsk, woj. świętokrzyskie). Ziemia Zaborska to obszar jeszcze nieznacznie przekształcony przez człowieka, wymarzony do uprawiania ekoturystyki. Dominują tu lasy, głównie bory sosnowe, tworzące parasol ochronny dla czystych jezior i licznych torfowisk, a także dając schronienie dla ich dzikich mieszkańców. Zaborski Park Krajobrazowy oraz Park Narodowy Borów Tucholskich, to wspaniałe rejony dla różnorodnej maści turystyki, o czym niejednokrotnie przekonaliśmy się przemierzając te tereny

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Sławna

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie.

Co daje nordic walking?

Nordic walking to aktywność, która może być uprawiana przez większość osób. Dlatego cieszy się coraz większą popularnością. Przy zachowaniu prawidłowej techniki, będzie przynosić wiele korzyści. Nordic walking pomoże zrzucić zbędne kilogramy oraz pomoże w zadbaniu o dawkę aktywności fizycznej, która jest ważna dla naszego zdrowia. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Nordic walking nad Bałtykiem, czyli najciekawsze trasy w woj. zachodniopomorskim

W woj. zachodniopomorskim nie brakuje niezwykłych tras, które można wybrać na wycieczki nordic walking. Wśród pięknej przyrody można spacerować np. na Wyspie Wolin z Turkusowym Jeziorem, a nawet zagrodą pokazową żubrów niedaleko siedziby Wolińskiego Parku Narodowego. W Międzyzdrojach warto przejść się promenadą gwiazd i zobaczyć pamiątkowe tablice, umieszczone w chodniku na cześć słynnych ludzi kina.

Jednak być może najbardziej fascynujący szlak, który można obrać nad Bałtykiem, wiedzie do 17 latarni morskich, z których każda jest inna, każda stanowi piękny zabytek i ma do opowiedzenia inną historię. Szlak Latarni Morskich zaczyna się w Świnoujściu (tutejsza latarnia jest najwyższa na polskim wybrzeżu) i prowadzi do Wisełki, Niechorza, Kołobrzegu, Gąski, Darłowa, Jarosławca i dalej, do woj. pomorskiego, aż do latarni w Krynicy Morskiej. Łącznie szlak ma 650-800 km długości (w zależności od obranej trasy), można więc zdobywać go po kawałku lub punktowo, odwiedzając najciekawsze latarnie. Możecie też zobaczyć wszystkie polskie latarnie morskie za jednym zamachem, zwiedzając Park Miniatur Latarni Morskich w Niechorzu. Urocze, bardzo szczegółowe modele spodobają się nie tylko miłośnikom techniki, ale też dzieciom.

