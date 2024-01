Ścieżki nordic walking w woj. zachodniopomorskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 3 - 4 lutego. TOP 3 trasy

Nordic walking w woj. zachodniopomorskim da się uprawiać prawie wszędzie. Jednak zachęcamy do wybrania ścieżek polecanych przez innych. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 popularne szlaki nordic walking w woj. zachodniopomorskim. Na każdy weekend proponujemy Wam nowy zestaw ścieżek do wyboru. Przekonaj się, jakie ścieżki przygotowaliśmy na weekend.

Trasy nordic walking w woj. zachodniopomorskim

Jakie trasy nordic walking w woj. zachodniopomorskim lubią mieszkańcy? My już to wiemy. Traseo to aplikacja, w której każdy może zapisania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Wspólnie z Traseo wybraliśmy dla Was 3 popularne trasy nordic walking w woj. zachodniopomorskim. Znajdź najciekawszą dla siebie. Zanim wyruszysz, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 03 lutego w woj. zachodniopomorskim ma być od 8°C do 9°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 15% do 20%. W niedzielę 04 lutego w woj. zachodniopomorskim ma być od 6°C do 8°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 19% do 35%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Klif Gosań Początek trasy: Wolin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,04 km

Czas trwania marszu: 54 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podejść: 97 m

Suma zejść: 190 m Pawemark poleca tę trasę

Gosań – wzniesienie na polskim wybrzeżu o wysokości 93,4 m n.p.m., położone na wyspie Wolin, bezpośrednio nad Morzem Bałtyckim. Znajduje się na terenie Wolińskiego Parku Narodowego i jest jednym z czterech punktów widokowych Parku. Wzgórze reprezentuje typ klifu abrazyjnego osypiskowego. Osypujące się piaszczysto-żwirowe zbocze nachylone jest pod kątem zsypu naturalnego. W przypadku zakrzewienia lub zadrzewienia następuje wzmocnienie górnej partii klifu. Jego korona jest wtedy pionowa. Aktywność klifu zależy od siły abrazji. Na podcinające podnóże fale morskie, wysuszający wiatr i spływającą wodę opadową klif reaguje natychmiastowo. Efektem tego są tworzenie się u podnóża stożki nasypowe. Po wypłukaniu z nich piasku pozostają jedynie kamienie.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wędrówka przez Dolinę Kulawy i okolice Początek trasy: Sławno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 25,33 km

Czas trwania marszu: 6 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 49 m

Suma podejść: 370 m

Suma zejść: 365 m Trasę dla amatorów nordic walking poleca GR3miasto

Głównym celem naszej ostatniej wędrówki była Dolina Kulawy. Znajduje się ona w Leśnictwie Przymuszewo, na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Charakteryzuje się ona niezwykle urokliwą przyrodą z wieloma rzadkimi, podlegającymi ochronie roślinami. Krajobraz uzupełniają krystaliczne jeziora oraz meandrująca rzeka Kulawa. Chcąc obejść to niesamowite miejsce, trasę można rozpocząć we wsi Laska. My jednak wydłużyliśmy ją o kilka dodatkowych atrakcji, w tym przepiękne jeziora lobeliowe. Rezerwat Przyrody „Dolina Kulawy”: Chcąc zapoznać się z przepiękną przyrodą rezerwatu przyrody skorzystaliśmy z wytyczonej w terenie ścieżki dydaktycznej. Z jednej strony rzeki wiedzie ona dość szeroką drogą gruntową, z drugiej mało uczęszczanym leśnym duktem, co z pewnością może być utrudnieniem jeśli chcielibyśmy udać się z dziećmi w wózku. Po drodze występuje też drewniana kładka, która wije się przez torfowiska. Na końcu jest także zadaszona wiata i ławy, to wspaniałe miejsce na piknik. Poruszając się wytyczonym szlakiem dydaktycznym można dokładnie przyjrzeć się całemu systemowi nawadniającemu tutejsze torfowiska, a także poszerzyć swoje wiadomości o rośliny chronione. Jeziora lobeliowe: Ze wszystkich jezior lobeliowych, które występują w naszym kraju, 95% znajduje się na Pomorzu. Poza Polską, w Europie jeziora tego typu występują jeszcze w Norwegii, Finlandii, Danii i Szkocji. Usytuowane są w obniżeniach terenu; bezodpływowe, naturalne zbiorniki wodne dawniej otoczone były borami sosnowymi, dąbrowami czy buczynami. Cechami charakterystycznymi jezior lobeliowych są: kwaśny odczyn, niewielka ilość soli, skąpożywność, przezroczysta woda i piaszczyste dno. Swoją nazwę zbiorniki te zawdzięczają lobelii jeziornej, która objęta jest ochroną, stąd też w większości tych jezior, niestety, wydano zakaz kąpieli. Latem - przy bezchmurnym niebie i odpowiednim załamaniu światła - woda w tych jeziorach ma piękny, turkusowy odcień. Na trasie naszej wędrówki zobaczyliśmy jeziora Nawionek oraz Piecki. Dotarliśmy do nich wyznakowanymi w terenie lokalnymi ścieżkami dydaktycznymi oraz pieszym Szlakiem Zaborskim.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Sławnie

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Włóczykije Pojezierza Dębno "szlak rezerwatów i pomników przyrody" Początek trasy: Mieszkowice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 16,34 km

Czas trwania marszu: 4 min.

Przewyższenia: 0 m

Suma podejść: 0 m

Suma zejść: 0 m Marsch poleca tę trasę

Trasa zaprasza do pięknych krajobrazów, do jezior i lasów. W każdej z czterech miejscowości na trasie rosną drzewa - pomniki przyrody. Są w tych miejscowościach zespoły parkowo pałacowe w różnym stanie zachowania. Do tego jeszcze rezerwat "Czapli Ostrów". Rezerwat ścisły, lęgowisko czapli siwej. Kiedyś toczyły walki z kormoranami o miejsce na drzewach, ale kormorany przegrały. Do brzegu jeziora dochodzą skrzekliwe odgłosy. Można je doskonale obserwować przez lornetkę.

Nawiguj

Jakie korzyści przynosi nordic walking?

Nordic walking to sport, który może uprawiać prawie każdy. Dlatego wiele osób wybiera nordic walking. Przynosi korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Nordic walking pomoże zrzucić zbędne kilogramy oraz pomoże w zadbaniu o dawkę aktywności fizycznej, która jest ważna dla naszego zdrowia. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Nordic walking nad Bałtykiem, czyli najciekawsze trasy w woj. zachodniopomorskim

W woj. zachodniopomorskim nie brakuje niezwykłych tras, które można wybrać na wycieczki nordic walking. Wśród pięknej przyrody można spacerować np. na Wyspie Wolin z Turkusowym Jeziorem, a nawet zagrodą pokazową żubrów niedaleko siedziby Wolińskiego Parku Narodowego. W Międzyzdrojach warto przejść się promenadą gwiazd i zobaczyć pamiątkowe tablice, umieszczone w chodniku na cześć słynnych ludzi kina.

Jednak być może najbardziej fascynujący szlak, który można obrać nad Bałtykiem, wiedzie do 17 latarni morskich, z których każda jest inna, każda stanowi piękny zabytek i ma do opowiedzenia inną historię. Szlak Latarni Morskich zaczyna się w Świnoujściu (tutejsza latarnia jest najwyższa na polskim wybrzeżu) i prowadzi do Wisełki, Niechorza, Kołobrzegu, Gąski, Darłowa, Jarosławca i dalej, do woj. pomorskiego, aż do latarni w Krynicy Morskiej. Łącznie szlak ma 650-800 km długości (w zależności od obranej trasy), można więc zdobywać go po kawałku lub punktowo, odwiedzając najciekawsze latarnie. Możecie też zobaczyć wszystkie polskie latarnie morskie za jednym zamachem, zwiedzając Park Miniatur Latarni Morskich w Niechorzu. Urocze, bardzo szczegółowe modele spodobają się nie tylko miłośnikom techniki, ale też dzieciom.