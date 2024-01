Ścieżki nordic walking w woj. zachodniopomorskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 20 - 21 stycznia. TOP 3 trasy

Nordic walking w woj. zachodniopomorskim warto trenować niemal wszędzie. Ale zachęcamy do wybrania tras polecanych przez innych. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 atrakcyjne szlaki nordic walking w woj. zachodniopomorskim. Zawsze na weekend proponujemy Wam nowy zestaw tras do wyboru. Sprawdź, jakie szlaki przygotowaliśmy na weekend.

Szlaki nordic walking w woj. zachodniopomorskim

Jakie ścieżki nordic walking w woj. zachodniopomorskim lubią mieszkańcy? Sprawdziliśmy to. Traseo to aplikacja, w której każdy może zapisania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 krajobrazowe trasy nordic walking w woj. zachodniopomorskim. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 20 stycznia w woj. zachodniopomorskim ma być od -0°C do 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 5% do 41%. W niedzielę 21 stycznia w woj. zachodniopomorskim ma być od -3°C do 1°C. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: darłówko Początek trasy: Polanów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,96 km

Czas trwania marszu: 5 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podejść: 900 m

Suma zejść: 871 m Amatorom nordic walking trasę poleca Wojciechstypa

W pochmurny dzień piesza wycieczka z Darłówka do Darłowa bulwarem wzdłuż rzeki Wieprzy. W Darłowie oczywiście zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich i Kościoła Mariackiego. Powrót do Darłówka również bulwarem. Na plaży w Darłówku Wschodnim wreszcie zaświeciło słońce.

Nawiguj 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak im. Jana Frankowskiego (Kołobrzeg-Budzistowo) - Pieszy Zielony ver. 2017 Początek trasy: Kołobrzeg

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,46 km

Czas trwania marszu: 47 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podejść: 137 m

Suma zejść: 136 m JJ_Active poleca tę trasę na marsz Jest to jeden z najkrótszych szlaków turystycznych w województwie zachodniopomorskim. Poświęcony jest zmarłemu w 1972r., wielkiemu miłośnikowi Kołobrzegu, bibliotekarzowi, autorowi pierwszego przewodnika po mieście, a także inicjatorowi powołania w Kołobrzegu muzeum - Janowi Frankowskiemu. Prowadzi ścieżkami i ulicami, którymi przed laty spacerował pan Jan, zwany przez kołobrzeżan "Dziadkiem". Więcej informacji o szlaku na stronie - PTTK Koszalin.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Miejski Szlak Fortyfikacji Początek trasy: Kołobrzeg

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 11,9 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 24 808 m

Suma podejść: 42 196 m

Suma zejść: 42 198 m Kolobrzeg_REGENERACJA poleca tę trasę na marsz

Szlak turystyczny obejmuje elementy obronne fortyfikacji średniowiecznych i nowożytnych. Podążając nim poznajemy historię obronności Kołobrzegu, zapoczątkowaną w XIV w. od budowy miasta warownego i zakończoną u schyłku XIX w. w momencie likwidacji Twierdzy Kołobrzeg. Średniowieczne mury obronne zostały rozebrane po wybudowaniu nowożytnych fortyfikacji pod koniec XVII w. Z umocnień średniowiecznego miasta do dziś pozostały Baszta Lontowa (obecnie zwana Prochową) i ruiny Baszty Więziennej. Większość nowożytnych fortyfikacji po likwidacji twierdzy również rozebrano. Pozostałe pojedyncze obiekty pochodzące z różnych okresów jej modernizacji, umożliwiają przegląd rozwoju sztuki fortyfikacyjnej od XVII do XIX w. Relikty twierdzy uwidaczniają wpływy różnych szkół fortyfikacyjnych: niderlandzkiej (najstarsze obiekty), szwedzkiej, francuskiej i pruskiej. Szlak poprowadzony jest częściowo poprzez system informacji miejskiej (tabliczki kierunkowe przy tabliczkach z nazwami ulic) oraz z użyciem typowego sposobu znakowania szlaków turystycznych. Długość proponowanej trasy to 12 km.

Przebieg szlaku:

Ratusz, ul. Armii Krajowej, ul. Wąska, ul. Armii Krajowej, ul. Dubois, ul. Bogusława X, ul. Myśliwska, ul. Fredry, Aleja Nadmorska, Bulwar Jana Szymańskiego, ul. Morska, ul. Towarowa, ul. Spacerowa, ul. Solna, ul. Warzelnicza, ul. Solna, ul. Bałtycka, ul. Śliwińskiego, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego, ul. Szpitalna, ul. Młyńska, ul. Rzeczna, ul. ppor Emilii Gierczak, Muzeum Oręża Polskiego. Atrakcje, ciekawe miejsca: Akademia Rycerska - w 1655 r. założył ją Wielki Elektor Fryderyk Wilhelm. Była to pierwsza szkoła wojskowa w państwie brandenbursko-pruskim. W 1703 r. przekształcono ją w Szkołę Kadetów, rozwiązaną w 1716 r.

Baszta Więzienna - ruiny Baszty Więziennej wraz z Basztą tzw. Prochową, stanowią jedyną pozostałość fortyfikacji miejskich pochodzących z przełomu XIV/XV w.

Baszta Lontowa - zwana Prochową, wzniesiona w XV w., pozostałość średniowiecznych murów obronnych.

Fragmenty dawnych fortyfikacji - park im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i jego przyległości to jedyny zakątek w Kołobrzegu, gdzie zachował się zespół resztek fortyfikacji głównych nowożytnej twierdzy.

Fort Wilczy - powstał w latach 1806-1807. Bronił dostępu do portu od wschodu. Teren walk w 1807 r. W latach 1832-1836 przebudowany. W 1925 r. wnętrze fortu przebudowano na amfiteatr.

Kamienny Szaniec - zbudowany w latach 1832-1836 do obrony wybrzeża i portu od wschodu. W końcu XIX w. przebudowany na cele gastronomiczne.

Fort Ujście - budowany w latach 1770-1774 według wzorów francuskich. Przebudowany w latach 1832-1836. Bronił wejścia do portu. Obecnie na forcie stoi latarnia morska zbudowana w 1945 r.

Reduta Morast - zbudowana w latach 1770-1774 na Wyspie Solnej w widłach rzeki Parsęty i Kanału Drzewnego. Była częścią systemu obrony portu. Obecnie port jachtowy.

Reduta Solna - zbudowana w latach 1832-1836. Była częścią systemu obrony portu. Obecnie ośrodek sportów wodnych ZHP.

Brama Radzikowska - powstała w 1708 r. między bastionami Geldern I i Geldern II. W czasach istnienia twierdzy nowożytnej, wyjeżdżało się tędy w kierunku zachodnim.

Batardeau (grodza) - jeden z najważniejszych obiektów nowożytnej Twierdzy Kołobrzeg, pełniący kilka funkcji: mostu, stawideł i galerii strzelniczych. Północna galeria istniała do 1988 r.

Muzeum Oręża Polskiego - największa kolekcja militariów na Pomorzu - od średniowiecza do czasów współczesnych.

Jakie korzyści przynosi nordic walking?

Nordic walking to sport, który może uprawiać prawie każdy. Dlatego wiele osób wybiera nordic walking. Przy zachowaniu prawidłowej techniki, będzie przynosić wiele korzyści. Uprawianie tego sportu może pomóc zrzucić zbędne kilogramy. Nordic walking to aktywność, która rzadko kończy się kontuzjami, więc jest odpowiednia dla osób w każdym wieku. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Nordic walking nad Bałtykiem, czyli najciekawsze trasy w woj. zachodniopomorskim

W woj. zachodniopomorskim nie brakuje niezwykłych tras, które można wybrać na wycieczki nordic walking. Wśród pięknej przyrody można spacerować np. na Wyspie Wolin z Turkusowym Jeziorem, a nawet zagrodą pokazową żubrów niedaleko siedziby Wolińskiego Parku Narodowego. W Międzyzdrojach warto przejść się promenadą gwiazd i zobaczyć pamiątkowe tablice, umieszczone w chodniku na cześć słynnych ludzi kina.

Jednak być może najbardziej fascynujący szlak, który można obrać nad Bałtykiem, wiedzie do 17 latarni morskich, z których każda jest inna, każda stanowi piękny zabytek i ma do opowiedzenia inną historię. Szlak Latarni Morskich zaczyna się w Świnoujściu (tutejsza latarnia jest najwyższa na polskim wybrzeżu) i prowadzi do Wisełki, Niechorza, Kołobrzegu, Gąski, Darłowa, Jarosławca i dalej, do woj. pomorskiego, aż do latarni w Krynicy Morskiej. Łącznie szlak ma 650-800 km długości (w zależności od obranej trasy), można więc zdobywać go po kawałku lub punktowo, odwiedzając najciekawsze latarnie. Możecie też zobaczyć wszystkie polskie latarnie morskie za jednym zamachem, zwiedzając Park Miniatur Latarni Morskich w Niechorzu. Urocze, bardzo szczegółowe modele spodobają się nie tylko miłośnikom techniki, ale też dzieciom.